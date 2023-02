Gustavo de Arístegui: “El enemigo del futuro es China”

Cuando se cumple un año de la guerra de Ucrania es momento de hacer balance de todo lo que ha sucedido y de lo que está por llegar. Un análisis del político y diplomático Gustavo de Arístegui en ‘Herrera en COPE’ que canaliza en cuatro factores: asistimos ya a la crítica de los más duros en Rusia “por la falta de éxitos de las tropas rusas y por los errores de planteamiento del conflicto por parte de Putin.

En este aspecto considera el diplomático que “si hay un golpe de Estado para quitar a Putin sería para peor no para mejor. Sería para poner a auto nacionalistas, que esos sí podrían tener la tentación de utilizar el arma nuclear”.

En segundo lugar estaría la utilización de armas nucleares táctica; en tercer lugar, “la paz” y recuerda las palabras del ministro de Exteriores ucraniano a este respecto cuando dijo que “que la paz es necesaria pero que es inaceptable que sea a costa de un solo km2 de territorio ucraniano”. Y, por último el factor económico subrayando que ha sido una “sangría económica para todo el mundo”





China, el enemigo del futuro





No podemos olvidar en este conflicto a China que “entiende perfectamente que Estados Unidos y Occidente, con Estados Unidos la cabeza no es un adversario, no solo es un rival es un enemigo”, al igual que en Estados Unidos “se está diciendo claramente que China es el enemigo del futuro”, destacando que “en este momento el Ejército Popular chino ha pasado de ser un elemento central para mantener la paz y la estabilidad estructural dentro del país a ser una fuerza con capacidad de proyección al espacio exterior”