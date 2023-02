Un año de la invasión de Ucrania: "El objetivo de Rusia en esta fase es tomar la región de Donetsk"

8.000 civiles muertos, según la ONU. Entre 40.000 y 60.000 soldados rusos muertos, según la inteligencia británica. 8 millones de refugiados y más de 5 millones de desplazados dentro del país. Más de 700 hospitales y centros de salud bombardeados por el ejército ruso, según la OMS. Este 24 de febrero se cumple un año del momento en el que Rusia comenzó la invasión de Ucrania con ese balance y la sensación de que el conflicto no va a terminar a corto plazo. Una guerra que debía ser rápida, o así lo pensaban desde el bando invasor, se ha convertido en un tedioso entuerto de difícil solución.

"En Jersón y el sur del país, no ves una casa que esté todavía de pie, está totalmente destruida", explica Sabiano Abreu, de Naciones Unidas, que apunta también que cientos de centros sanitarios han sido dañados por el ejército ruso: "Unos 700 y pico ataques del año pasado impactaron en hospitales". Han muerto decenas de soldados rusos y ucranianos. "El objetivo de Rusia en esta fase de la guerra es tomar toda la región de Donetsk", asegura a COPE el analista militar ucraniano Mykola Bielieskov, que dice que "los carros de combate Leopard no entrarán en el frente hasta finales de abril o principios de mayo" y que "la OTAN tendrá que entregar cazas a Ucrania" o, si no lo hace, "deberá intervenir directamente".

De todos esos desplazados, un 77% de los 8 millones de ucranianos que han dejado el país a causa de la guerra confían en regresar a su casa cuando las condiciones de seguridad lo permitan, según el último sondeo realizado por la Agencia de la ONU para los Refugiados. El porcentaje es aún mayor, del 79 %, entre los 5 millones de desplazados internos en Ucrania, según el mismo sondeo, tercero que lleva a cabo ACNUR. "Sus perspectivas de regreso, sin embargo, se ven oscurecidas por las continuadas hostilidades, la inseguridad y la destrucción de sus lugares de origen", destaca la agencia con sede en Ginebra.

Los niños

El año transcurrido de guerra en Ucrania ha traído "un balance espeluznante" para los niños en Ucrania, pues "no hay ningún aspecto de la vida de la infancia que no se haya visto directamente afectado", según dijo hoy Unicef en un comunicado emitido con ocasión del aniversario: 487 niños muertos y 954 heridos, casi 800 instalaciones sanitarias y unos 2.300 colegios e institutos dañados o destruidos; 3,2 millones de niños necesitados de ayuda humanitaria dentro de Ucrania y 5,3 millones que han visto su educación interrumpida.

En el ámbito de la salud, 1,5 millones de niños y niñas sufren problemas de salud mental, y miles de los desplazados y refugiados se han quedado sin vacunas vitales, como las que los protegen contra la poliomielitis, el sarampión, la difteria y otras enfermedades potencialmente mortales. En total, 7,8 millones de niños en el país han soportado y siguen soportando "violencia, destrucción, muerte y mutilación, traumas sicológicos, pérdida o separación de familiares (y hasta) temperaturas gélidas" contra las que no pueden combatir.