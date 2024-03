Gómez-Jurado, Serra y el éxito de 'Reina Roja', en Herrera en COPE: “Nos tememos que frotar los ojos"

Hace unos días se estrenaba un thriller con corazón, monos, y tortilla de patatas. Medio planeta se ha dejado conquistar por ella: 'Reina Roja'.

Juan Gómez-Jurado es el escritor de la novela y Koldo Serra, el realizador que la ha llevado a la televisión como serie.

Ambos han estado este lunes en Herrera en COPE para charlar sobre televisión, literatura y amor con Mar Amate.

Gómez Jurado ha reconocido que el éxito que está alcanzando la serie en estas primeras semana les hace “tener aún que frotarnos los ojos cada mañana. Es muy diíficl para la ficción española competir con mostruos y franquicias extranjeras. Por ello es muy difícil pelear y por ello el mérito del éxito de Reina Roja”.

Serra, por su parte, también ha explicado que “pensábamos que podía medio funcionar en España. Pero nadie pensaba que íba a ser número uno en países como Argelia, Grecia, Angola, Uruguay Eslovaquia, o número dos en Estados Unidos, Alemania...”

Para el creador literario de Reina Roja, el mérito es de Koldo Serra, ya que “viene de petarlo con la Casa de Papel, pero es la primera que vez que lo peta tan rápido”.

Por ello, Koldo expresaba que “da vértigo este éxito. Hasta hace cuatro días no racionalizaba que fuése la tercera serie, pero ahora es el número uno en todo el mundo... imagínate. He pasado de ir a cogerme vacaciones a trabajar mucho con la Reina Roja. Quería descansar y dije no a muchas cosas que me fueron llegaron. Pero me dieron Reina Roja y aquí estoy...”

Sobre la seria, Juan ha explicado a Mar Amate que 'Reina Roja' es “la histora de Antonia Scott, una mujer que lo ha perdido todo porque ha cometido errores en el pasado. Posee una intelegencia sobrehumana y cuyos errores la han hecho esconderse en un ático. Despúes aparece Jon, un inspector de polícia, y empiezan a resolver un caso con muchas capas y tramas”.

El escritor ha rematado diciendo que “Reina Roja es más que una historia sobre Madrid, lo bonita que es y sus costumbres. Es una historia sobre el amor, sobre la necesidad de ser querido”.

Por último, Juan Gómez-Jurado ha confesado que el personaje de Antonia tiene suyo “el sueño de ser mejor persona”.