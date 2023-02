Este martes, Carlos Herrera publicaba una imagen en su Instagram que no tardaba en ser de las más comentadas. En ella, el director y presentador de 'Herrera en COPE' sale junto a su mujer, Pepa Gea, el día de la boda de ambos. Como explicaba él mismo en el pie de foto, la imagen corresponde al 5 de diciembre, en Nueva York, y con ella daba las gracias por el "interés" a todos los que se habían interesado por la noticia pocas horas después de que esta saliera a la luz.

Durante el programa, el comunicador se refería en varias ocasiones al enlace matrimonial, recibía las felicitaciones de sus compañeros y aseguraba que no se trataba de un "secreto", pero que no había contado antes la noticia porque acostumbra a ser una persona "discreta" en lo que respecta a su vida privada. "Empezaron a sacar si era secreto... no es secreto y por eso he publicado una fotografía, para que todos lo tengan", admitía Carlos Herrera. Escucha el momento completo en el siguiente audio.

Audio





Ángel Expósito presenta su nuevo libro en 'Herrera en COPE'

Uno de los momentos más emotivos de la semana en 'Herrera en COPE' tenía lugar cuando el comunicador Ángel Expósito presentaba su nuevo libro.Carlos Herrera entrevistaba al director y presentador de 'La Linterna', que traía uno de los primeros ejemplares de 'Mi abuela sí que era feminista'.

En el libro, Expósito recoge las historias de varias mujeres valientes con las que se ha cruzado a lo largo de su vida en los diferentes viajes que ha ido realizando por el mundo. Según explica el comunicador, ellas son ejemplo de lucha y de feminismo. Además, ha querido acordarse de su mujer, Pilar, con un emotivo recuerdo hacia ella, sin la que "no hubiera sido nada".

Audio





López Miras, sobre el recorte del trasvase Tajo-Segura, en COPE: "Es un golpe a la economía de toda España"

En clave política, la semana comenzaba con la visita de Fernando López Miras. El presidente de la región de Murcia analizaba las consecuencias de los planes hidrológicos aprobados por el Gobierno, que fijan un caudal ecológico para el Tajo, lo que supone un recorte en el trasvase.

López Miras aseguraba en COPE que la decisión no tiene "ningún documento que lo justifique" y que "lo hace por causas políticas, no hay nada objetivo que lo justifique". "Simplemente, es una decisión arbitraria de Sánchez y su Consejo de Ministros", añadía. Además, ponía el foco en la pérdida de "más de 25.000 puestos de trabajo solo el primer año" y en el impacto que tiene sobre el PIB de la región de forma anual. Escucha aquí la entrevista completa.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Audio





Puig defiende en COPE cambiar el 'sí es sí': "Cuando una ley tiene consecuencias negativas hay que rectificar"

Dos días después, era Ximo Puig el que hablaba en los micrófonos de 'Herrera en COPE'. El presidente de la Generalitat daba su opinión respecto al recorte del trasvase del Tajo-Segura, asegurando que no va a suponer una pérdida de empleos. "Vamos a ser capaces de conseguir agua para siempre. El agua no puede ser patrimonio de un territorio. Somos conscientes que estamos ante una situación de emergencia climática y hay que intentar aprovechar al máximo el agua disponible", eran sus palabras.

Por otro lado, Puig no ha dudado en mostrar su postura ante la posible reforma del 'sí es sí' que tantas discrepancias está generando en el Gobierno. El presidente de la Generalitat defiende que "desde el primer momento" dijo que "cuando un buen propósito hecho ley tiene consecuencias negativas hay que ser humilde, rectificar y superar los problemas que hay producido". Y añade: "No pasa nada por rectificar, todo el mundo se equivoca".

Vídeo





Marc Vidal apunta a una teoría para explicar la "moderada" subida de tipos de la FED contra la inflación

En clave económica, las noticias de la semana pasan por una nueva subida de tipos de interés. El analista económico Marc Vidal ha analizado el efecto de la subida y ha apuntado a una teoría por la cual estas alzas podrían no estar del todo relacionadas con ese fin de contener el auge de los precios.

Esa teoría es la defendida por Michael Barry, un gestor de fondos que ya anticipó en 2005 que había bonos y préstamos hipotecarios basura con calificación de "excelente". Barry fue uno de los primeros en detectar, antes de la última gran crisis bancaria, que había bonos hipotecarios basura y que explosionarían. Wall Street ignoró aquella advertencia, una situación que ha analizado Marc Vidal.

Audio