Puig defiende en COPE cambiar el 'sí es sí': "Cuando una ley tiene consecuencias negativas hay que rectificar"

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha pasado este miércoles por los micrófonos de 'Herrera en COPE'. Carlos Herrera ha hablado con el líder valenciano de los temas que marcan la actualidad, desde la reforma de la ley del 'sí es sí', hasta el recorte del trasvase Tajo-Segura, pasando por el juicio al expresidente Camps y las críticas que ha recibido Mercadona en los últimos días. Puedes escuchar la entrevista completa en el siguiente audio.

Audio





Recorte en el trasvase Tajo-Segura

En primer lugar, se ha pronunciado en torno al recorte del trasvase Tajo-Segura puesto en marcha por el Gobierno central. Ante la pregunta de si va a suponer una pérdida de empleos, como aseguraba López Miras en COPE, Puig considera que "no va a ser así si hacemos las cosas bien". "Vamos a ser capaces de conseguir agua para siempre. El agua no puede ser patrimonio de un territorio. Somos conscientes que estamos ante una situación de emergencia climática y hay que intentar aprovechar al máximo el agua disponible", ha añadido.

Una de las claves de este asunto es la opción de recurrir al agua de desaladoras. Este sistema "está funcionando, sobre todo en Murcia", asegura Puig. Según su punto de vista, "la desalación está mejorando su calidad y lo que nos aporta es seguridad. Hay muchas falacias respecto a esta cuestión". Sin embargo, se trata de un recurso más caro, para paliar esta diferencia, "el Gobierno de España ha anunciado una ayuda para limitar el impacto y nosotros vamos a complementarla para que haga complementaria la agricultura", asegura el presidente de la Generalitat.

Críticas hacia Mercadona

Mercadona es una de las empresas que se encuentra en el foco de la actualidad por las críticas que está recibiendo. Respecto a esta cuestión, Puig califica de "injusto" que "se ataque a un empresario". Reconoce que "genera muchos puestos de trabajo que además tiene un comportamiento muy adecuado según dicen los propios sindicatos en relación al diálogo social. No es adecuada y no es justa esta descalificación que se hace". Además, apunta que "es evidente que tenemos un problema de precios, pero situarlo en una cadena en concreto es totalmente arbitrario"

Posible adelanto electoral

A falta de menos de cuatro meses para las elecciones autonómicas, Herrera ha preguntado a Puig si ha pensado adelantar los comicios. "No porque siempre he puesto delante el interés general que el partidista. En este momento, cuando estamos acelerando las inversiones, en la que estamos con los fondos europeos intentando acelerar todos los procesos de transformación. No parece conveniente adelantar las elecciones. España adolece de un permanente estado de campaña y eso es negativo", han sido sus palabras.

Caso Azud

La actualidad también pasa por el caso 'Azud'. Hoy informa 'ABC' de que según la OCU, la Generalidad subvencionó con el máximo de las ayudas a una empresa investigada por la supuesta caja B del partido, sería la empresa Cronosport. Ante este asunto, Puig asegura que le quita "escasos segundos" porque "estamos hablando de una cuestión residenciada hace más de una década".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Por nuestra parte, si alguien en algún momento tomó una decisión equivocada tendrá que asumir las consecuencias. No afecta a la dirección actual del partido, ni a la Generalitat. Hemos ayudado en la pandemia a más de 16.500 empresas, todas las que cumplían los requisitos han sido apoyadas por este Gobierno. No hay ninguna relación con lo que pudo pasar en el pasado, confío en la justicia, con lo que hoy se está realizando en la Comunidad Valenciana", ha apuntado el socialista.

Respecto al juicio de Camps, Puig defiende que "la generalidad solo se ha personado en defensa del interés general de la comunidad y en lo que afecta a intereses económicos", y añade que "hay miles de personas afectadas por esta cuestión, pero esto forma parte del pasado que aún se está juzgando. La comunidad valenciana de hoy no tiene nada que ver con eso".

Uso del valenciano en las aulas

En el sur de Alicante, las escuelas estaban exentas del uso imperativo de la lengua valenciana. Sin embargo, se ha cambiado esa norma para imponerla en toda la comunidad y, según cuenta Carlos Herrera, eso ha provocado que cerca de 2.000 familias haya 'huido a Murcia' por 40-50 kilómetros.

Ante esta situación, Puig asegura que "en la Comunidad Valenciana se está cumpliendo el estatuto de autonomía que dice que existe la cooficialidad". Además, defiende que "no hay un problema lingüístico", sino que "hay dos lenguas y lo normal es que coexistan". Y respecto al dato, apunta que "no" lo tiene, al tiempo que añade que "habitualmente voy a la vera baja, es una comarca sin la que no se entiende la comunidad valenciana".

Cambiar la ley del 'solo sí es sí'

Ante la pregunta de si considera que la ley del 'solo sí es sí' debe ser reformada, Puig defiende que "desde el primer momento" dijo que "cuando un buen propósito hecho ley tiene consecuencias negativas hay que ser humilde, rectificar y superar los problemas que hay producido". Y añade: "No pasa nada por rectificar, todo el mundo se equivoca. Si te has equivocado o finalmente lo que tú creías que iba a funcionar no ha funcionado como era necesario o lógico se cambia la posición".