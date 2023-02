Un oyente de COPE sorprende a Carlos Herrera por lo que le ha enviado: "Gracias de todo corazón"

En diversas ocasiones,Carlos Herrera ha manifestado en público su pasión por la música. El comunicador disfruta escuchando multitud de géneros distintos, desde lo más clásico pasando por música más moderna o los temas más populares a nivel internacional. Los oyentes de 'Herrera en COPE' conocen muy bien al presentador y no dudan en tener detalles con él relacionados con sus pasiones.

En esta ocasión, el paquete procede de Bilbao y Herrera ha querido explicar, con todo detalle, su contenido y mandar un mensaje muy especial a su remitente. "Quiero agradecerle a Vicen Palacios, de la calle Barrio de la Cruz de Bilbao que me ha enviado", comenzaba diciendo Herrera. Vicen es un oyente de 91 años, original de Burgos, pero que lleva toda su vida viviendo en Bilbao.

En cuanto al paquete en cuestión, contiene "tres discos de pizarra de aquellos antiguos, discos de piedra prácticamente". Además, tienen una bonita historia detrás, y es que la mujer los compró en el rastro hace varias décadas, en el año 55 y ahora ha decidido regalárselos al comunicador.

"¿Qué canciones son porque el año 55 en el Rastro ya serían antiguos?", le han preguntado a Herrera. El comunicador ha reconocido que son "antiguas", pero que "están muy bien". Entre ellas, "hay alguna cosita zarzuelera y alguna que otras orquestales". En este punto, Alberto Herrera, que conoce bien a su padre, le ha preguntado si sus platos admiten estos discos tan antiguos.

El director y presentador de 'Herrera en COPE' ha confirmado que sí, por lo que podrá disfrutarlos en casa. Antes de enviar un nuevo mensaje de agradecimiento a la oyente en cuestión, ha puesto de manifiesto una duda. "Yo he dicho Vicen y entiendo que es Vicenta, pero a lo mejor es Vicente", ha apuntado. Aun así, ha querido darle las "gracias de todo corazón".

Los consejos de los fósforos a Carlos Herrera

Los oyentes de Carlos Herrera, más conocidos como fósforos, son una parte esencial del programa. Día a día forman parte del programa compartiendo anécdotas y opiniones. Uno de los trucos que más llamaron la atención para facilitar el sueño es el que contó Nuria y que le enseñó "un médico rural y ha sido definitivo".

Según cuenta la oyente, estos son los pasos que debemos seguir cuando nos acostamos: "Te relajas, te pones en posición fetal y relajas los músculos del rostro: primero, la frente; mejillas y mandíbulas (...) Funciona extraordinariamente". Además, insiste en que la mejor manera de relajarnos es "dejar la mente en blanco e ir aflojando la frente, las mejillas, la nariz".

Asimismo, muchos han desarrollado sus propios remedios. En el caso de Miguel, cuando no puede dormir, busca el frío: "Me levanto de la cama y me voy a la ventana o a la terraza hasta que me da frío y vuelvo a la cama y cuando entro en calor ya me duermo". En cambio, Marian tiene un truco mucho más llamativo y, para facilitar el sueño, repasa todos los estados de Estados Unidos: "Lo hago por orden alfabético y en distinto orden".