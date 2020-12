Experto en Medicamentos: "Poco después de la autorización puede empezar la distribución de las vacunas"

César Fernández, jefe del departamento de Medicamentos de Uso Humano de la Agencia Española del Medicamento, ha sido entrevistado este miércoles en 'Herrera en COPE', donde ha dicho que “desde marzo” están trabajando en las vacunas para que en el seno de las agencias nacionales y de la europea haya “una única autorización para todas”.

En total, “en Europa se trabaja en un portfolio de siete vacunas a las que se podría añadir alguna más con características técnicas distintas que pudiera cubrir un subgrupo” de población “que no estuviera cubierto” por esas siete. El plácet de la de Pfizer podría llegar sobre el día 29 de este mes y el 12 de enero el de la vacuna de Moderna. En cuanto a las demás, la autorización podría estar concedida entre marzo y junio de 2021.

La distribución de las vacunas se puede producir “desde muy pronto”, es decir, “pocos días después de la autorización”, primero en cantidades “pequeñas” y después mediante un suministro regular, ha aclarado el experto. Pese a ello, la logística no será “fácil” ya que cada vacuna tiene sus características y el RNA “es un compuesto inestable que requietre temperatiras muy bajas", de -80º en cuanto a la vacuna de Pfizer y de -20º respecto a la de Moderna. Pero “si se autoriza la vacunación de manera estable, pueden ir sirviendo de manera flexible”, ha dicho sobre la vacuna de Pfizer.

Sobre las indicaciones de las vacunas por grupos de edad, Fernández ha dicho que “hasta lo que sabemos parece que las vacunas a la gente mayor de 65 años y de 80 podría ser bastante eficaz, pero se verá ahora en el estudio. Si una vacuna determinada no cubre a un grupo de edad, estará indicada para los grupos para los que sí es eficaz”. En cualquier caso, las vacunas se utilizan “para prevenir, no para curar” y para que se produza una “inmunidad colectiva”. “A veces lo que hace una vacuna es que aunque uno se infecte, la enfermedad no progrese a grave o a leve”, ha señalado.

En lo que respecta a las vacunas china y rusa, el experto ha dicho que saben “poco más de lo que se ha publicado”, lo cual “no quiere decir que no puedan ser buenas vacunas”, sino que no tienen los datos para pronunciarse al respecto.

Fernández ha explicado que “hay varias líneas de investigación que tratan de desarrollar una estrategia antiviral” para las personas que sufren la covid más allá del paracetamol, “pero para los virus respiratorios no ha habido tradicionalmente antivirales que los hayan solucionado”.

Por otro lado, el jefe del departamento de Medicamentos de Uso Humano de la Agencia Española del Medicamento ha dicho que las vacunas “se irán distribuyendo conforme vaya habiendo” porque al principio “no habrá de todas”. Además, ha aclarado que "no es frecuente que haya varias vacunas en el mercado para una misma indicación” y que las personas no decidirán probablemente qué vacuna ponerse, sino “los expertos en Salud Pública”, que serán los encargados de decidir la selección.

Normalmente, “si son necesarias dos dosis de una vacuna se ponen de la misma vacuna”, ha dicho Fernández, aunque “está por ver si se pueden utilizar diferentes vacunas en diferentes momentos”, ha finalizado.