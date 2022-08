Un experto en Lorca explica la verdad sobre su vínculo con José Antonio Primo de Rivera: "Se negó"

Federico García Lorca es uno de los grandes poetas que han dado las letras hispanas. Asesinado en los albores de la cruenta Guerra Civil que vivió España a mediados de los años 30, su figura sigue fascinando y atrayendo a lectores de todo tipo. Casi tan recordada como su obra es su vida y en especial el trágico final que, a día de hoy, le ha valido a Carlos Mayoral para escribir un libro sobre algunos de los momentos clave de la vida del poeta, poniendo especial atención en cómo murió.

Alberto Herrera le ha preguntado a Mayoral por algunos de los aspectos fundamentales del libro, que se puede escuchar en la entrevista completa. Y es que, además, se ha tratado uno de los episodios que más controversia ha generado históricamente y es la supuesta relación, de haberla, entre el propio Federico García Lorca y José Antonio Primo de Rivera. ¿Se conocían? ¿Eran amigos? ¿Qué hay de cierto en todo lo que se ha dicho sobre su vínculo?





Una relación de ida... sin vuelta

Alberto Herrera le ha querido preguntar a Carlos Mayoral, autor del libro 'Yo maté a Federico', por si era cierto o no que el poeta granadino y Primo de Rivera mantenían algún tipo de relación: "Jesús Cota en su libro 'Rosas de plomo' afirma que Federico y José Antonio Primo de Rivera mantuvieron una amistad que no se admite por sus diferencias ideológicas, sin embargo, Gabriel Celaya o José Caballero, íntimos amigos y colaboradores de Lorca, negaron en su momento esta posibilidad. ¿Has investigado sobre ello?", le ha planteado al escritor que ha venido a arrojar algo de luz sobre el tema a 'Herrera en COPE'.

Carlos Mayoral se ha querido mostrar cauto sobre el tema: "Según tengo entendido yo, no quiero desacreditar ninguna publicación, pero yo creo que no llegaron a ser amigos en el sentido estricto de la palabra", ha explicado. "Sí que creo que había una cierta admiración por parte de José Antonio hacia Lorca, eso es evidente y está documentado, pero, por ejemplo, me consta que intentó invitarle a un par de estrenos teatrales. En aquel momento la Falange quería teñir de intelectualidad su movimiento. Intentó en varias ocasiones invitarle y sé que Lorca se negó", ha continuado el escritor, quien ha evidenciado cómo sí que existía un interés por parte de Primo de Rivera para entrar en contacto con el granadino.

¿Diferencias ideológicas?

En el terreno en el que Mayoral se muestra con más dudas es en lo referente a la ideología, aludiendo precisamente a la libertad ideológica de Federico: "Lo de las diferencias ideológicas ahí sí que ya puedo empezar a creer que no eran tan evidentes, en el sentido en que Lorca era un tipo, como todos los grandes, libre".





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Sobre Lorca, el experto ha explicado que era "una persona nada dogmática, era un escéptico, dudaba siempre y no creo que él se hubiera comprometido nunca con unas siglas, por eso yo creo que, incluso el propio Frente Popular que él apoyó en algún punto, acaba desapegándose un poco en esos primeros meses del verano del 36", un hecho que, para el autor, supone que haga la siguiente reflexión: "Con lo cual, no creo que él rechazase a José Antonio porque perteneciese a tal o cual movimiento. No creo que ese dogmatismo fuese con él, pero vaya, tampoco tengo yo esa verdad absoluta, pero sí sé que intentó acercarse José Antonio a él", ha terminado por detallar Carlos Mayoral, escritor y buen conocedor de la vida y el asesinato de Federico García Lorca.