Esto es lo que opina Herrera sobre el surrealista tuit de Vox que pone contra la pared a Rivera

Carlos errera se ha mostrado incrédulo ante la polémica surgida este miércoles a raíz del cruce de tuits entre Vox y Ciudadanos. El comunicador no ha sido capaz de entender el motivo de la graves descalificaciones que vertía la cuenta de Vox hacia Albert Rivera y su formación. Herrera ha tachado el rifirrafe de “pelea de taberna” y ha tildado al responsable de escribir los graves insultos desde la cuenta de la formación de Santiago Abascal de “borracho”.

“Bueno, ayer se cruzaron unos tuits... que eran de borracho de taberna. Unos tuits que público Vox, que no sé quién ha sido el que ha contratado a ese tío para que escriba esas tontunas... “Dile al acojonado y sinvergüenza de tu jefe que se deje de cordones sanitarios, de lamerle el culo a Macron y que os permita sentaros en una mesa...” Pero bueno, ¿quién ha escrito eso? ¿Quién es ese tío? Y luego, el de Ciudadanos contesta con un vídeo de Locomía, el de Locovox...”, ha comenzado diciendo Herrera.

El colmo de la jeta. Dile al acojonado y sinvergüenza de tu jefe que se deje de cordones sanitarios, de lamerle el culo a Macron y que os permita sentaros en una mesa y llegar a acuerdos como gente normal. Y si no, pactad con el PSOE, que es lo queréis. https://t.co/UcBaS4a9MG — VOX ���� (@vox_es) 3 de julio de 2019

Qué nivel, Maribel.

Enhorabuena, ya tenéis estribillo del verano���� pic.twitter.com/p0S8egBqYp — Ciudadanos �������� (@CiudadanosCs) 3 de julio de 2019

Según el comunicador los dos partidos deberían centrarse en negociar y en poner el foco sobre las investiduras de Madrid y Murcia. “Vox que dice que no va a propiciar la investidura de López Miras y no se sienta, si no negocia con Ciudadanos. Y tienen razón porque Ciudadanos está obrando de forma hipócrita. No quieren acuerdos, pero sí los votos... Gracias a Vox, Ciudadanos tiene la vicepresidencia de la Junta de Andalucía o Begoña Villacis es vicealcalde. Dame tus votos, pero de mí no vas a tener nada más que asco. La situación está bastante complicada y, además, quedan unan horas. No queda más”, ha terminado comentando el comunicador.