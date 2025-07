Ester Muñoz, portavoz del PP en el Congreso, pide el cese del fiscal general del Estado: "Ya hemos pasado muchas líneas rojas"

El fiscal general del Estado está a punto de sentarse en el banquillo, el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, en la cárcel del Soto del Real, el anterior número número tres del partido camino de ser procesado y al presidente Pedro Sánchez dispuesto a alargar la legislatura hasta su final en 2027. Precisamente por eso, en 'Herrera en COPE' han querido analizar todos estos y otros asuntos políticos junto a Ester Muñoz, portavoz del Partido Popular en el Congreso.

Para empezar, ha valorado la actualidad más cercana tras la noticia del fiscal general del Estado de este martes por la que el Tribunal Superior confirmaba el procesamiento de Álvaro García Ortiz, situándole a un paso del banquillo por la presunta filtración sobre el novio de Ayuso y el delito de revelación de secretos. "El fiscal general debería haber dimitido hace mucho tiempo. Él mismo pedía en 2017 dimisiones a fiscales que no estaban investigados por absolutamente nada y ahora que está investigado y procesado, no se va", ha explicado.

En caso de aferrarse al cargo "debería de ser el gobierno de España el que lo cesara por un simple motivo: no está ejerciendo bien sus funciones", ha asegurado. No obstante, Muñoz ha dicho que tiene la sensación de que es el gobierno el que le está pidiendo que se quede porque es un pilar más "en esa defensa numantina que tiene Sánchez ante todos los casos de corrupción que le asolan".

ADELANTO ELECTORAL Y PRESUPUESTOS DEL 2026

Antonio Herraiz ha lanzado una cuestión a la portavoz popular sobre si habría elecciones en caso de que Álvaro García Ortiz fuese condenado. Una cuestión ante la que la entrevistada ha respondido que "hace mucho tiempo que el presidente del gobierno tendría que haber presentado elecciones y que hay muchos límites que Sánchez ha traspasado". Sin embargo, en caso de ser condenado, Ester Muñoz ha dicho que el relato socialista sería muy claro: "hay lawfare y se nos persigue porque somos de izquierdas".

"En nuestro caso, el PP ha facilitado opciones y soluciones para que haya separación real de poderes y que haya esa distancia real entre el ejecutivo y la fiscalía porque la imagen ya es terrible. Nuestro partido nunca tendrá a un fiscal general investigado que continúe ejerciendo su cargo", ha profundizado en la cuestión con contundencia.

Por otro lado, esta semana uno de los temas estrella han sido los Presupuestos del 2026. Una cuestión que no ha querido pasar por alto la popular, asegurando que "Pedro Sánchez hace un año dijo exactamente lo mismo, casi de manera literal, y ha pasado ese año y ni los ha presentado ni aprobado ni absolutamente nada. No los presenta porque sabe que no podrá sacarlos, es el primero que lo sabe, y esto es algo que nunca había pasado en una legislatura".

ESCÁNDALOS POLÍTICOS DEL PSOE Y EL CASO NOELIA NÚÑEZ

En el caso del PSOE, la popular ha repasado todos los casos de supuesta corrupción que hay sobre Pedro Sánchez: Cerdán, Ábalos, Koldo, su mujer, hermano, el fiscal general del Estado... etc. "Hemos tenido tantos indicios y escándalos como para derribar 17 gobiernos, pero el gobierno se aferra porque la mafia delinque con impunidad y chulería"

Por su parte, también ha valorado el caso de corrupción de Montoro y la última polémica con el currículum de Noelia Núñez: "El PP siempre ha sido claro, si alguien ha cometido un delito (como Montoro) que se le condene. Eso nos diferencia mucho a unos y a otros. Además, en el caso de Noelia Núñez demostramos que nosotros afrontamos los problemas y subsanamos los errores. Noelia ha hecho frente a su error haciendo frente y renunciando a todos sus cargos", ha concluido.