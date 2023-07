Esta es la mentira más común que cuentan los españoles según un estudio: hasta el 78% la dice

Todo el mundo ha mentido alguna vez en su vida, aunque eso no significa que esté bien hacerlo. Puede que lo hayas hecho cuando eras un niño, para no recibir un castigo por parte de tus padres, siendo ya adulto para evitar tener discusiones con tu pareja o tus amigos. Curiosamente, hay personas que tienen mayor tendencia a mentir que otras y, aquellas que mienten de forma constante hasta el punto de ser un problema para ellos y quienes los rodean, se les conoce como mitómanos. Es decir, que sufren demitomanía, un trastorno psicológico que consiste en mentir constantemente como una conducta repetitiva. Las personas que mienten de forma espontánea lo hacen con el fin de obtener beneficios como atención, admiración, evitar un castigo o no hacer frente a problemas bastante serios.

Otro dato curioso es que se miente más unos países que en otros. De hecho, un grupo de científicos de la Universidad de East Anglia, en Reino Unido, realizaron un estudio para saber cuál es el país donde se dicen más mentiras. Para realizar el estudio hicieron una encuesta electrónica a 1.500 personas de 15 países distintos. El ganador de este ranking fue China como el país donde sus habitantes son más deshonestos. Todo esto nos lleva a preguntar como son de mentirosos los españoles y en que aspecto mienten más. Curiosamente, también hay un estudio sobre este aspecto y el resultado es de lo más inesperado: hasta el 78% de los españoles mienten en un mismo tema. Para saber más, escucha el audio que te dejamos a continuación.

Los de Bilbao con Jon Uriarte

Este estudio forma parte del contenido de una sección de 'Herrera en COPE', llamada 'Los de Bilbao', que es dirigida por el periodista Jon Uriarte. En esta sección, los miembros del equipo de Carlos Herrera sacan a la luz estudios curiosos y temas de humor tratados con mucha seriedad. En este caso se trata del tema de los libros. Además de recordar, cada uno de los integrantes del programa, los libros que estaban de moda en su juventud, también han comentado como mucha gente presume de hacer leído un libro que ha inspirado sagas de películas muy famosas, como son 'El señor de los anillos', 'Las crónicas de Narnia' o 'Harry Potter'. Puedes escuchar el estudio completo en el siguiente audio.

Un mundo 'feliz'

Siguiendo con los libros, 'Un mundo feliz' fue un libro escrito por el británico Aldous Huxley en el año 1932. Su autor pronosticó muchos de los cambios sociales que estamos viviendo en la actualidad, desde la dictadura consumista hasta la negación del sufrimiento como parte de la realidad de la sociedad humana.

Tiranías militarizadas como Rusia oChina. Proyectos de globalización para superar las fronteras nacionales. Una sociedad medicalizada. Entretenimiento sin límites y colectivización de los individuos. Todo esto son realidades que nos pueden resultar muy familiares, aunque Huxley las describió en su conocida distopía hace casi 100 años. Para saber más sobre el contenido de este libro, te invitamos a reproducir el siguiente vídeo del programa 'Lo que viene'.

