Actores de El señor de los anillos y El Hobbit piden ayuda a los fans para salvar la casa de J.R.R. Tolkien

La casa de Oxford de J.R.R. Tolkien ha salido a la venta. Varias estrellas de las sagas de 'El señor de los anillos' y 'El Hobbit' se han reunido para salvar el hogar del autor y han pedido ayuda a los fans. El objetivo de las estrellas es fundar una organización benéfica para comprar la propiedad y crear un centro literario dedicado al escritor que inspiró las exitosas franquicias cinematográficas.

Ian McKellen (Gandalf) y John Rhys-Davies (Gimli, Treebeard) de la trilogía El señor de los anillos, Martin Freeman (Bilbo) de El Hobbit y Annie Lennox, quien interpretó Into the West para la banda sonora de 'El retorno del rey', son algunos de los que han expresado su apoyo a la campaña de financiación colectiva Project Northmoor. Los artistas han participado en un vídeo, dando visibilidad a la iniciativa. "A diferencia de otros escritores de su talla, no existe un centro dedicado a J.R.R. Tolkien en cualquier parte del mundo. Todavía",escribió McKellen en Twitter.

Unlike other writers of his stature, there is no centre devoted to J.R.R. Tolkien anywhere in the world. Yet. @ProjNorthmoorhttps://t.co/pzMg8Yk2t2pic.twitter.com/jx2r5MVbcw