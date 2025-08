Carolina Marín, un año después de su trágica lesión en los Juegos de París: "La vida me ha devuelto cosas maravillosas"

Carolina Marín quiso compartir un mensaje muy positivo y muy interesante con los oyentes de El Partidazo de COPE, justo un año después de una de las imágenes que los aficionados recordamos con más terror.

Hace justo un año, Carolina Marín luchaba por la pelea en las medallas de los Juegos Olímpicos de París.

Competía en semifinales contra la china He Bing Jiao, y tenía dominado el segundo set. Pero un mal apoyo en su rodilla, y la onubense se fue al suelo, entre las lágrimas y el terror. Venía de romperse la rodilla en dos ocasiones, y una tercera era demasiado cruel, más cuando rozaba la medalla olímpica.

Carolina Marín, tras lesionarse en los JJOO de París

El Partidazo de COPE recuperó aquella narración, en directo, de Ángel García y Manolo Lama en la que los gritos de Carolina Marín se clavaban como puñales.

Carolina Marín, un año después

365 días después, Carolina sonríe. Ha trabajado duro en su recuperación, se ha mantenido optimista, sonriente y con una actitud maravillosa.

Ha ido dando cuenta en sus redes sociales de sus progresos y del momento dulce por el que atraviesa su vida.

Marín quiso dejar un mensaje para todos los oyentes de El Partidazo de COPE, para que todo el mundo sepa que está bien: "Hace justo 365 días que mi vida cambió bastante. Desde el día que me rompí por tercera vez la rodilla he aprendido muchísimas cosas, entre ellas, saber disfrutar mucho más de cada uno de los momentos y ser muy consciente de todo lo que me ha dado este año cada uno de los días".

"He podido estar mucho más con mi familia, la vida me ha devuelto muchas cosas muy bonitas y preciosas que, desde luego, nunca olvidaré, como todo el cariño, el apoyo y muchísimo amor de toda la gente española", destacó.

Además presumió del cariño que recibe: "Cada vez que paseo por la calle, la gente me sigue dando la enhorabuena, me sigue diciendo que que si soy de oro, y sobre todo, me siguen dando la enhorabuena. Para mí, es el orgullo más grande".

"Ser un ejemplo como persona y como deportista es lo que de verdad me llevo en mi corazón", concluyó.