El ex general del Ejército Jesús Argumosa explica por qué China es el mediador ideal para la paz en Ucrania

Tatiana y Rosty son dos habitantes rusos, tras ser preguntados por Fernando de Haro, ambos discrepaban en que esta primera llamada entre bandos sea un posible punto de inflexión para la llegada de un acuerdo, Tatiana, que vive en Kiev, afirma que tiene fe y esperanza, confirma seguir oyendo bombas, pero ve la situación más tranquila que hace meses, cuando todo era caos. Rosty por su parte, no tiene la más mínima esperanza y comenta que sus paisanos "se están comenzando a acostumbrar a esta barbarie".

Jesús Argumosa Pila, general de división del Ejército de tierra, ya retirado, opina que es un primer paso, que esta guerra que ya excede el año y medio ha desgastado mucho a ambos bandos, sobre todo mentalmente. El ex-general afirma que deben negociar, aunque no sea fácil, está feliz con este primer paso, le complace que el primer mediador no occidental sea China, ya que tiene un peso específico a nivel mundial y está bien valorado.

Rafael Calduch, profesor del grado de Relaciones internacionales en la Camilo José Cela, valora positivamente este primer acercamiento y destaca que estas negociaciones han sido motivadas por el hecho de que tanto uno como otro se ven con pocas posibilidades una victoria militar. El profesor asegura que el líder Ucraniano no se hubiese puesto al teléfono de Xi Jinping sin el visto bueno de la casa blanca, la cual tiene un ojo puesto en las próximas elecciones del 2024,también acredita que Xi Jinping no tomaría esta iniciativa sin conversar antes con Putin.

¿Cómo quedarían las fronteras con el plan de paz?

El co presentador de La Tarde ponía en cuestión que el plan de paz "no denuncia la pérdida de integridad territorial". "En este sentido hay grandes discrepancias", preguntaba De Haro. "Cuando hay negociaciones al inicio las posiciones son distantes", afirma el general Argumosa, que también asegura que Rusia va a insistir en apropiarse con esos territorios, pide paciencia y confirma que este es un mediador "serio y muy prestigioso" y que "en el mundo asiático el tiempo pasa de manera distinta lo meditan de manera calmada y no dan pasos en falso".

En temas militares el general se reafirma en la idea del cansancio prolongado y en que no habrá grandes ofensivas por ese motivo. Calduch hace un inciso y afirma que "la unión europea tiene conocimiento de todo lo acontecido", por ejemplo, Macron ha entablado ya conversaciones con Xi Jinping."La unión Europea no tiene acción directa, pero si parte de unión con el conflicto", también advierte que las partes suelen lanzar grandes ofensivas antes de la paz para tener una posición negociadora más ventajosa, por lo que no descarta un ataque militar por parte de ucrania en primavera, aunque todo esto sería compatible con una hipotética negociación.





¿Cuál será la posición de la UE en relación con China?

El General Argumosa niega que esto sea un factor diferencial y comenta como factor positivo que haya un solo intermediario para que las conversaciones sean claras, en el ámbito militar aclara las grandes dificultades del terreno que "a día de hoy son de barrizal" y confirma que esto será clave porque nadie podrá lanzar una contraofensiva, otro de los grandes impedimentos puede ser la imposibilidad de cruzar la frontera de 1000 km que está fortificada y la primavera con el deshielo en Rusia.













