El error que cometen los españoles y que hace que se dispare la factura del dentista: "Se han ido dejando"

¿Te has planteado cuánta importancia le das a tu salud bucodental? ¿Acudes a menudo al dentista? Según un informe del 2021 del Consejo General de Dentistas, la población española no tiene muy en cuenta esta parte de su cuerpo, ya que uno de cadacinco españoles dejó de asistir al dentista por motivos económicos. Resulta difícil afrontar un gasto tan importante en el cuidado de los dientes cuando tienes que hacer frente a precios cada vez más altos y, sobre todo, cuando se trata de elegir dónde gastar el dinero. Se puede posponer un tratamiento pero muchas veces no queda más remedio que afrontar el gasto y tienes que hacer el desembolso sí o sí. Esto se debe a que resulta imposible vivir con un problema en la boca. Pero hay gente que procura aguantar lo máximo posible para ajustar bien las cuentas, y eso que la salud de la boca es algo básico. Por eso sorprende este dato del colegio de dentistas, puesto que estima que casi la mitad de la población no acudió al dentista en todo el año pasado.

Aquí llega la pregunta del millón, dados los altos precios que oscilan también en torno a los dentistas, ¿qué es lo que cubre la Seguridad Social en este apartado?El gobierno acarició al idea de estudiar ampliar las coberturas del servicio público de salud en los tratamientos dentales. Aunque lo cierto es que aún seguimos teniendo que acudir a una consulta privada para casi cualquier cosa que requiera un dentista, o conformarnos con lo poco que cubre la seguridad social, entre lo que destaca el diagnóstico por infección o traumatismo, la extracción de piezas dentales -incluye muelas del juicio-, así como los tratamientos farmacológicos para la patología que ha sido diagnosticada. En caso de necesitar otro tipo de intervención, la persona tiene que acudir a una clínica dental privada. Y aquí es donde el precio empieza a desbocarse.

Los problemas más comunes en una consulta

El principal problema dental que tenemos los españoles se llama caries y deriva en el tratamiento más sencillo. El problema es que si no se ataja puede ser el origen de otros problemas mucho peores. En España, el 30% de los adolescentes presentan caries, se eleva al 90% en los adultos jóvenes y alcanza al 100% en los adultos mayores. En conjunto unos 33 millones de españoles tiene este problema.Es muy común entre los niños: el 31% de los niños menores de 6 años ya tiene caries y la mayoría no recibe el tratamiento necesario. Son dato del consejo general de destistas que además da un dato llamativo, “los menores de nivel social bajo presentan 3 veces más caries que los de nivel alto”. Hay que tener en cuenta que una mala salud bucondental puede derivar en otras enfermedades cardiovasculares o pulmonares, e incluso, la diabetes.

En'Herrera en COPE'hemos hablado con el doctor José Enciso Ripoll, profesor de odontología en la Universidad Católica de Valencia, que además ejerce como dentista, para ver si la demanda ha descendido: "La gente no es que deje de hacérselo, sino que llega más tarde, entonces el tratamiento es más costo. Solucionar el problema siempre es mejor de forma preventiva", explicaba. El profesor de odontología de la Universidad Católica lo tiene claro y ha hecho un llamamiento a toda la población para que acuda al dentista. Eso sí, la mejor forma de no gastar de más es yendo con antelación antes de que el problema se agrave: "Lo primero es la prevención y lo más barato. Desde aquí animo a la gente a acudir al dentista de seguridad pública. La prevención es lo mejor y lo más barato, y eso sí lo cubre la seguridad social", contaba.

"Esta mañana he visto 20 pacientes por ahora y 12 pacientes eran por caries que se han ido dejando y que han producido flemón, y he tenido que quitar algún diente. La estimatoria en las caries es muy alta. Si la caries no se trata al final tenemos que hacer una extracción", ponía como ejemplo, añadiendo que lo que había que hacer es "intentar no llegar a eso". La salud de los dientes es algo importante que tenemos que tener en cuenta y, como dice el doctor, ya no por nuestro bienestar sino también por la función que desempeñan los dientes: "Cada diente en la boca tiene una función, si lo pierdes el resto tiene que intentar hacerla, pero no siempre se puede. No es solo estética. Claro que intentamos dejar una sonrisa bonita, pero ese no es el principal objetivo del dentista, es restaurar una función", señalaba el doctor Ripoll, hablando de la importancia de la salud bucodental.