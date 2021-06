Enrique López, en COPE: “Hoy se va a acometer una de las mayores felonías contra nuestra democracia”

Enrique López es el consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid que acaba de jurar su nuevo cargo una vez la presidenta Isabel Díaz Ayuso tomara posesión de su cargo hace unos días.

Habla López en ‘Herrera en COPE’ sobre el tema de los indultos a los presos del procés que se va a aprobar este martes en el Consejo de Ministros y afirma que su partido presentará recurso tal y como se ha anunciado “una vez que el presidente del partido Pablo Casado, que ha esperado obviamente a leer el texto de esos decretos que se van a aprobar hoy si no lo remedia nadie”.

Sostiene el consejero que “estamos en un día muy negro para la democracia española, estamos ante un día de claudicación, de abdicación, de derrota, de derrota moral, derrota democrática, derrota vergonzosa por un Gobierno que pretextando razones de utilidad pública, que no olvidemos que es un concepto jurídico que siempre se enfrenta a lo que es privado nada más, pues va a conceder los indultos totalmente en contra de uniforme clarísimo del Tribunal Supremo. Que lo importante no es tanto que el Supremo se haya opuesto a los indultos con un informe negativo que el Gobierno va a soslayar y tan solo para mantenerse en el poder. Esa es la única razón, estamos ante una utilidad partidista en la que el presidente del Gobierno tiene que pagar una letra de cambio que firmó el 1 de junio de 2017”.

“Estamos en un día en el que el que se va a acometer una de las mayores felonías contra nuestra democracia”, sentencia Enrique.

Sobre la posibilidad de que el Tribunal de Derechos de Estrasburgo pudiera dar la razón al independentismo, argumenta López que “el Supremo ha actuado con una pulcritud excelente, el Tribunal Constitucional se está enfrentando ya algunos recursos que están llegando y está diciendo lo que tiene que decir, que no ha habido vulneración de derechos fundamentales. Nuestro estado democrático es muy fuerte, a pesar de lo que hoy está ocurriendo, creo que ese riesgo no existe. Tenemos una Justicia independiente pero muy capaz, muy técnica y desde luego una de las mejores de Europa. Precisamente esa es la mala imagen que está generando el independentismo, en su momento el terrorismo, de falta de calidad democrática de nuestro Estado y la pena es que el Gobierno de España y su presidente a la cabeza están comprando esa mala imagen y precisamente la están justificando que es realmente triste y escandaloso”.

Para López “estamos ante un Gobierno que parece que su única opción es contradecir lo que dicen los tribunales y, en definitiva, pues están avanzando hacia aquello que el pueblo español, en su inmensa mayoría, no quiere y no desea y esto obviamente en una democracia se pagará en las urnas, no me cabe la menor duda, las urnas dictarán sentencia. No se puede ir contra todo un pueblo para mantenerse en el poder satisfaciendo intereses particulares de una parte de Cataluña. Y esto se paga”. A lo que añade “si el PSOE busca pacto con los independentistas y no contra el independentismo, estamos perdidos”.

A este respecto, siendo uno de los negociadores con el Gobierno sobre la renovación del CGPJ que a día se ha quedado estancada una vez que el PP ha pedido que Podemos no participe en el proceso “como una de las condiciones” de la que López asegura que “conforme pasa el tiempo, más razón nos da” y abre la posibilidad a volver a la negociación “si se produce una rectificación en toda regla de este gobierno y del presidente Sánchez y sobre todo si Sánchez de una vez por todas empieza a entender que nos piden Europa y en Europa están pidiendo que fortalezcamos el Poder Judicial y su independencia, que cambiemos el modelo de elección del CGPDJ”.