Isabel Díaz Ayuso, en 'TRECE': "La sanidad madrileña no está colapsada como dicen los bulos"

La presidenta de la Comunidad de de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que dio positivo por coronavirus el lunes 16 de marzo, ha asegurado en una entrevista en 'El Cascabel' de TRECE que "no he tenido fiebre, me encuentro bien, pero estoy preocupada y ocupada por lo importante que es salvar vidas y que perdamos las menos vidas posibles".

? "No he tenido fiebre, me encuentro bien, pero estoy preocupada y ocupada por lo importante que es salvar vidas y que perdamos las menos vidas posibles".



? @IdiazAyuso, presidenta de la @ComunidadMadrid, en #ElCascabel19M. #YoMeQuedoEnCasa pic.twitter.com/cdQK53mR0n — El Cascabel (@ElCascabelTRECE) March 19, 2020

Sobre los bulos que circulan por las redes que señalan que la sanidad está colapsada y que están "dejando morir a personas", la presidenta lo ha desmentido y ha explicado que "la sanidad madrileña no está colapsada como dicen los bulos, pero necesitamos más material del que nos envía el Ministerio de Sanidad. Y si no, que descentralicen como antes porque nos iba mucho mejor".

? "La sanidad madrileña NO está colapsada como dicen los bulos, pero necesitamos más material del que nos envía el Ministerio de Sanidad. Y si no, que descentralicen como antes porque nos iba mucho mejor".



? @IdiazAyuso, presidenta de la @ComunidadMadrid, en #ElCascabel19M pic.twitter.com/qD0rm1XuQr — El Cascabel (@ElCascabelTRECE) March 19, 2020

Sobre el plan de actuación, Díaz Ayuso ha afirmado que "trabajamos por este plan que es crear más UCI y camas para las personas que están graves". "Soy leal al Gobierno, pero sería una dejación de funciones por mi parte no proteger a nuestro personal sanitario".

? "Trabajamos por este plan que es crear más UCI y camas para las personas que están graves". "Soy leal al Gobierno, pero sería una dejación de funciones por mi parte no proteger a nuestro personal sanitario".



? @IdiazAyuso, presidenta de la @ComunidadMadrid, en #ElCascabel19M pic.twitter.com/G8wZ0XN0p8 — El Cascabel (@ElCascabelTRECE) March 19, 2020

Finalmente, ha lanzado un mensaje al Gobierno sobre la gestión de la crisis: "Esta situación se ataja si nos dan libertad y nos dejamos de esos mandos únicos e innecesarios porque no están sirviendo. Funcionaríamos mucho mejor si nos dejasen a nosotros como estábamos antes".