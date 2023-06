La enfermedad neurodegenerativa que puedes desarrollar si no te limpias bien los dientes: "Riesgo elevado"

Es muy común que te entre el miedo cada vez que decides acudir al dentista. De hecho, 1 de cada 2 personas mayores de 15 años confiesan no haber ido al dentista en el último año. Las consecuencias de no tener una correcta higiene bucal pasan por padecer desde caries hasta gingivitis, entre muchos otros. Sin embargo, hay una enfermedad neurodegenerativa que está relacionado con el mal cuidado dental. Un experto lo corrobora en el siguiente audio.

La relación entre la infección bucal y el Alzheimer

Es sabido que existe una relación entre la inflamación de las encías y el Alzheimer. Como te hemos contado en ‘Herrera en COPE’ de la mano de Jon Uriarte, entre el 70 y el 90 por ciento de la población sufre gingivitis. Además, un reciente estudio ha dado evidencias de que la bacteria que provoca la periodontitis, van al cerebro y puede aumentar casi dos veces el riesgo de padecer Alzheimer.

Como ha explicado Yago Leira, periodontista y miembro de la Sociedad Española de Periodoncia, “la periodontitis es una infección que produce una reacción inmune inflamatoria que en principio es a nivel local a nivel de la encía. Es una enfermedad que es crónica, es decir, no se puede curar. Lo único que se puede hacer es controlar la infección y frenar su progresión y estas bacterias que se acumulan en la encía”.

“Lo que hacen principalmente es destruir el hueso que rodea el diente, que al final es lo que sujeta al diente al maxilar a la boca. Son bacterias bastante agresivas en algunas ocasiones y en función del estado que tenga el paciente se puede considerar más virulentas y también sus productos tóxicos y esa pérdida, inserción y de hueso puede ser bastante rápida”, ha explicado el experto.

La periodontitis muestra una clara diferencia con respecto a la gingivitis, ya que esta última “es solo una inflamación de la encía, es un proceso que es reversible. Si tratamos una gingivitis, normalmente con una simple limpieza bucal, esa encía puede volver a un estado de salud periodontal. Sin embargo, cuando el paciente ya se le diagnostica periodontitis es porque ya ha perdido algo de hueso y ese hueso a priori no se podría recuperar”

No obstante, el hecho de que este tipo de enfermedades inflamatorias tengan conexión con la aparición de demencias no es algo nuevo para los expertos. “La diabetes o la hipertensión, que son enfermedades o una alta prevalencia en España y a nivel mundial, que pueden ver a disponer también a tener demencia, sobre todo de tipo vascular. Ahora nos reunimos para analizar cuál es realmente la evidencia científica que existe respecto así en la periodontitis como enfermedad inflamatoria crónica que puede predisponer a tener demencia, sobre todo de tipo Alzheimer”, ha indicado.

Pero, ¿podrían ser estas enfermedades inflamatorias el origen del Alzhéimer? Para Leira, prefiere ser “cauto”, “Hay estudios, sobre todo en modelos experimentales en animales, que sí que ven quizás una relación bastante directa” ha asegurado.

No obstante, el experto declarado que “todavía necesitamos mucho más estudios que demuestren que el tratamiento periodontal puede repercutir a nivel de esta patología, es decir, reducir el riesgo futuro de que las personas lleguen a tener eh demencia, no y en eso todavía la evidencia es muy muy limitada no tenemos un largo camino por recorrer todavía”. Escucha la entrevista al completo en el siguiente audio.

