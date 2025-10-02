Santi Cañizares compara las primeras derrotas de Barcelona y Real Madrid: "En el primer partido importante..."

FC Barcelona y Real Madrid han sufrido las primeras derrotas de la temporada con apenas cuatro días de diferencia. El equipo azulgrana cayó este miércoles frente al PSG en la segunda jornada de la liguilla de la Champions League y el conjunto madridista, por su parte, se llevó una 'manita' del Metropolitano.

EFE Eric García y Dani Olmo, cabizbajos tras el 1-1 del PSG ante el Barcelona.

Y aunque ninguna de las dos derrotas son, por el momento, determinantes para el desarrollo de la temporada, sí son dolorosas en el contexto de cada club.

¿HAN SUSPENDIDO BARCELONA Y REAL MADRID EL PRIMER EXAMEN DE LA TEMPORADA?

El Barça, la temporada pasada, conquistó la Copa del Rey y La Liga y no tiene nada que demostrar. Pero la eliminación contra el Inter de Milán en semifinales dolió mucho y dejó un sabor muy amargo en los pupilos de Hansi Flick, que están ansiosos por conquistar la Copa de Europa.

Y prueba de ello es la publicación que Lamine Yamal realizó en su cuenta de Instagram en la previa del partido. "He vuelto y la misión, también", unas palabras con las que el futbolista buscaba encender al aficionado azulgrana para la Liga de Campeones.

900/Cordon Press Los jugadores del Real Madrid, cabizbajos tras perder contra el Atlético.

El Madrid, por su parte, sí tiene mucho que demostrar y más frente a rivales de gran envergadura. El conjunto blanco superó con mucha fortuna a Manchester City y Atlético de Madrid en la Champions la temporada pasada, pero se quedó a años luz de Barcelona y PSG, que fueron los grandes triunfadores del año.

Y perder el derbi madrileño el pasado sábado quizás no sea la mejor noticia para un Real Madrid que intenta olvidar las malas sensaciones de hace un año y volver a ganar títulos tras una temporada en blanco.

SANTI CAÑIZARES COMPARA LAS DERROTAS DE BARCELONA Y REAL MADRID

Juanma Castaño preguntó a los tertulianos de El Partidazo de COPE si el partido del Barcelona contra el PSG era un examen para los pupilos de Hansi Flick, al igual que lo fue el derbi madrileño para el Real Madrid.

EFE ¿Han suspendido Hansi Flick y Xabi Alonso el primer examen de la temporada?

Santi Cañizares se mostró de acuerdo con la cuestión que planteaba el director del programa y dijo: "Claro que son comparables, son absolutamente comparables porque los dos han se han enfrentado al primer rival de entidad".

Y agregaba: "Aunque es obvio que el nivel de forma de uno genera más dudas que el nivel de forma de otro. Eso es lo distinto. El Barcelona, por ejemplo, ha jugado contra el campeón de Europa en su campo. Y el Madrid tuvo que jugar en el Metropolitano contra el Atlético, un partido que nunca le ha sido fácil de jugar".

Para finalizar, Santi Cañizares insistía en su idea y comentaba: "Ninguno de los dos partidos, por el momento, es trascendente en la temporada. Tanto Barcelona como Real Madrid han perdido el primer partido importante que tenían. Pero creo que es hasta sano, porque muchas veces con estas derrotas también te formas y construyes".

