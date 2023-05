Esto es lo que le puede pasar a tu corazón si no te lavas los dientes todos los días: la clave, en las encías

Las caries causan una mala pasada en nuestra boca. Sin embargo, ¿sabías que también pueden causar enfermedades fuera de ella?

Tal y como han recogido Julieta Sarai Becerra, investigadora en la Universidad de Guadalajara (México) y Juan Manuel Guzmán Flores, experto sobre procesos moleculares de la misma universidad, en el desarrollo de las caries participan unos grupos de bacterias. De hecho, según diversos estudios científicos, hay hasta unas 600 especies diferentes en nuestra cavidad oral.

Lo curioso (y clave, a su vez, de la cuestión abordada) es que los microbios que se encuentran presentes en los dientes emplean los restos de alimentos como combustibles y generan una serie de ácidos. Por este motivo, se forman pequeñas cavidades en la superficie que sirven de 'llave' para que las bacterias alcancen la parte interna del diente. Ahí se encuentran los vasos sanguíneos y los nervios.

Una vez que esas bacterias (valga la redundancia) alcanzan las arterias, los microbios generan infecciones que, a su vez, forman placas que se acumulan en el interior de los vasos sanguíneos.

Esto provoca que se desarrolle la ateroesclerosis.

Las consecuencias de que las caries 'salten' de nuestra boca provoca que algunos investigadores hayan alcanzado las siguientes conclusiones.

Entre ellas, destacan que la bacteria denominada Streptococcus mutans es uno de los principales patógenos que causan infección en los tejidos del corazón (endocarditis infecciosa).

Sobre la inflamación de las encías tampoco hay buenas noticias. Este hecho se produce por una infección de las bacterias presentes en la placa dental.

Si no se lavan adecuadamente los dientes y no hay una correcta higiene, lo que puede suceder es que las bacterias liberen unas toxinas que pueden provocar el desarrollo de enfermedades no orales.

Esto, a su vez, puede alterar los niveles normales de azúcar en la sangre. Así que la conclusión es la siguiente: mucho cuidado con las enfermedades sistémicas que pueden desarrollarse fruto de un mal cuidado de la boca. ¿Quieres evitarlas? Pues no descuides el adecuado lavado de dientes y las revisiones anuales con tu dentista.

Los españoles han reducido un 30 por ciento su gasto en el dentista a fuerza de no ir

En España hay 23.500 clínicas dentales. El 60 por ciento de la población pasa por la consulta dental al menos una vez al año. Sin embargo, el gasto privado en salud bucodental de los hogares españoles ha ido perdiendo relevancia y se ha reducido un 30 por ciento en los 10 últimos años. ¿Quieres conocer más detalles? No te pierdas el audio que tienes disponible a continuación.

Audio





La parte de la salud bucodental financiada por el Estado está destinada a garantizar cuatro servicios. En primer lugar, educar en materia de higiene y salud bucodental. En segundo lugar, al tratamiento de procesos agudos odontológicos. También, a la exploración preventiva de la cavidad oral a las mujeres embarazadas. Y por último, a llevar a cabo medidas preventivas para la población infantil.

El resto de servicios tales como limpiezas, tratamientos ortodóncicos, implantes o pruebas complementarias no están incluidos y corren a cuenta de los hogares españoles.

¿Sabes ya cómo blanquear tu sonrisa?

Si todavía no conoces ningún remedio casero para conseguir que tus dientes sean más blancos, en COPE.es te enseñamos cómo hacerlo con una sencilla receta paso a paso. Descúbrelo en el vídeo que puedes ver a continuación.