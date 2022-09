La emotiva despedida de Herrera a Fernando Ónega al dejar la radio: “Lo relevante permanece, nunca se olvida"

Este lunes, 1 de septiembre, en COPE hemos estrenado nueva temporada radiofónica y un hombre de radio, de televisión, del periodismo, decía adiós a las ondas. Fernando Ónega se despedía de los oyentes en un recién estrenado curso radiofónico.

Por eso, esta mañana Carlos Herrera ha aprovechado su editorial para despedir a quien “ha sido para mí una referencia, como para los periodistas de mi generación, y supongo de generaciones posteriores, que es Fernando Ónega”. Así ha definido, entre otras muchas cosas, el presentador de ‘Herrera en COPE’ a uno de los periodistas más relevantes de nuestro periodismo. Eso sí, Herrera ya había avisado antes a sus oyentes que iba a hablar de una persona a la que quiere mucho: “Miren, hoy déjenme, antes de meterme en harina hablar de una persona a la que mucho quiero y respeto sin límites”.

A continuación, sigue Carlos “Fernando Ónega se retira de la radio, se ha retirado, ha dejado ya la radio después de tantísimos años. De todos los días anunciar o resumir en las palabras justas los hechos exactos, esa facilidad para sacar la mano de la radio, agarrarle a usted el pescuezo y meterle hacia dentro; lo ha tenido Fernando”.

A Fernando Ónega lo hemos visto en televisión, lo hemos escuchado en la radio, lo hemos leído. Y, como bien dice Herrera es una referencia para todos. De esta manera ha seguido Herrera explicando a sus oyentes quién es Ónega: “Hoy Andoni Orrantia escribe “que las redes te convierten en conocido, la televisión te convierte en popular, pero la radio te convierte en relevante” y ese ha sido es y será Fernando Ónega aunque no esté delante del micrófono y lo relevante permanece, nunca se olvida”.

Y entre recuerdo y recuerdo, siempre la anécdota, los buenos momentos momentos juntos como la que ha relatado esta mañana: “Son muchos años habiendo trabajado con él, con hombre que cena centolla, hombre que cena centolla don Fernando Ónega López. Eso ocurre porque un día estando yo en Galicia se le ocurre a Fernando decirme, le llamo para decirle dónde voy a cenar un…,. Dice, dice hombre no dejes de cenar centolla porque ya sabes que “hombre que cena centolla, no dorme…. Si no respira, claro”. Dice pero no lo vayas, no vayas a decir esta frase; bueno, ya se quedó: don Fernando Ónega López ‘home que cena centolla’ y partir de ahí todo lo demás”.

“Gracias por todos estos años de brillantez y magisterio, querido Fernando”, así se ha despedido Carlos Herrera de su amigo y referente Carlos Hererra.