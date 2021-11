Fernando Ónega reacciona en ‘La Azotea’ de TRECE al emotivo mensaje de su hija Sonsoles Ónega: "Maestro"

"La azotea de medianoche" ha abierto sus puertas en TRECE. El 'late night' conducido por María Ruiz y Antonio Hueso ha tenido, este lunes, a un invitado muy especial: Fernando Ónega. El periodista sigue en activo y con la misma ilusión que el primer día. Fernando fue director de Prensa de la Oficina de Presidencia del Gobierno de Adolfo Suárez: “Eran tiempos muy distintos. La vocación de servicio de los políticos es incomparable a la de antes. Antes costaba mucho llegar a acuerdos y se hacían acuerdos clandestinos. Los pactos son como las relaciones amorosas, necesitan de intimidad”.

¿Nos podemos acostumbrar a que los políticos nos digas hoy una cosa y mañana otra?: “No lo debemos tolerar, todos tenemos derecho a cambiar de opinión, pero no de un día para otro porque eso significa que no tienes criterio y si no lo tienes no puedes gobernar. Es una frivolidad”.

Fernando Ónega es presidente de la publicación 65ymas.com dedicada a los mayores: “Les inquieta lo que les ha inquietado siempre y aquí lo difundimos.Les preocupan las pensiones, la soledad, el abandono, el maltrato, entre otras”. ¿Qué se ha hecho mal con las pensiones?: “Quien cobra 700 euros habiendo cotizado 40 años o ha cobrado un sueldo bajo o ha sido autónomo. El peligro no está en la cantidad, está en que se quiera rebajar la pensión extendiendo el periodo de cotización. Yo no tengo la seguridad de que el sistema de pensiones se mantenga porque lo ideal es que hubiera tres trabajadores por pensionista. No tiene buena pinta”.

“Puedo prometer y prometo”

Ónega escribió discursos a Adolfo Suárez, entre ellos, el de la famosa frase “puedo prometer y prometo” y nos explicaba cómo sucedió: “Había una reunión, estamos en vísperas de las elecciones del 77, en el despacho de Suárez y estábamos hablando de ese discurso. Suárez me dice que necesita que la gente crea que lo que voy a prometer lo voy a cumplir. Yo, como periodista, le puse música al pensamiento del presidente y la frase hizo fortuna. Hay que reconocerle una cosa, tuvo mucho valor para decir siete veces esa expresión. Hice muchos discursos y no encontré a nadie que hiciera algo parecido. En este caso nos compenetrábamos perfectamente. Muchas veces, cuando escuchaba a Suárez en la radio creía que era yo”.

“El pluripartidismo es bueno, y no estoy seguro de que esté siendo bueno para España ahora mismo. Si tuviéramos un partidos bisagra con el que se puedan hacer pactos de Estado y que centrara las cosas, sería bueno. No ha sido mala la experiencia de Podemos, Ciudadanos… porque ya hemos visto lo que pueden y no hacer. Creo que los partidos nacionalistas estás sobrerrepresentados en el Congreso”, puntualiza Fernando Ónega.

La familia de Fernando Ónega

“Mi familia ha supuesto todo para mí. Yo era un campesino y en mi casa se vivía de cuatro vacas. Mis padres intentaron sacarme para adelante a mi hermano y a mí”, comenzaba el relato Fernando destacando que ha perdido a su hermano a principios de año debido a la Covid. “Mis hijas se han equivocado en su futuro porque han decidido ser periodistas. También me he equivocado yo porque decía que la segunda no debía ser periodista y es la que está triunfando. Ahora solo tengo estabilidad, estoy feliz”.

¿El apellido Ónega beneficia o perjudica?: “Creo que ambas. Les perjudicó porque hubieran estado más limpias políticamente si no fueran mis hijas. También les ayudó a consolidarse. Jamás he colocado a ninguna de mis hijas. Ahora soy yo el padre de…”. Dale al PLAY para escuchar el emotivo mensaje de Sonsoles Ónega a su padre: “Un beso padre, un beso maestro”.

Fernando Ónega responde en ‘La Azotea’ de TRECE

En esta sección, el invitado responde a tres preguntas indiscretas formuladas por tres personas que le conocen muy bien. La primera pregunta viene de la mano de Ana Samboal, presentadora de ‘Código Samboal’ en TRECE, ¿Harías camisetas con el “puedo prometer y prometo”?: “Nunca se me ha pasado por la cabeza”.

La segunda pregunta la formulaba José Luis Pérez, copresentador de ‘TRECE Al Día’, ¿Qué político te ha decepcionado?: “Creo que la mayor decepción estuvo en el segundo mandato de Aznar que tuvo una tendencia autoritaria que ha beneficiado a los partidos nacionalistas y no se lo merece, porque creo que es un hombre que tiene un sentido nacional profundo”.

Raquel Caldas, presentadora de ‘La Lupa’ en TRECE, preguntaba ¿La actualidad llega a cansar o cuando gusta sigues toda la vida pendiente de ello?: “Llega a cansar. Creo que no sé hacer otra cosa. Cuando hay algún tema social que te permite no hablar de política, ese día respiras y te consideras más persona”.