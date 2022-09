El primer sonido del día de Carlos Herrera: la reflexión sobre qué supone ser ministro de Sánchez

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este viernes analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por la última hora de lo ocurrido en Argentina y la bajada del IVA del gas anunciada por Sánchez.

El comunicador ha empezado la mañana recordando lo sucedido hace escasos minutos en Argentina: "La última hora nos lleva a Argentina. Un brasileño ha apuntado con una pistola a Cristina Fernández. No se sabe la motivación, lo han detenido. Cuando ve eso empieza a pensar en la navajita de la ministra de Transportes y de aquellas balas que llegaron al ministerio de Interior. El presidente de Argentina dice que tenía 5 balas y que afortunadamente no ha funcionado el gatillo. Mañana se pretende que sea un día feriado en el país para que los argentinos puedan manifestarse".

Por otro lado, se ha referido a la última contradicción del Gobierno: "Varias consideraciones acerca de algo que conocíamos ayer por la mañana y que nos lleva a la conclusión de que ser ministro de Sánchez no está pagado. Yo digo una cosa que me han dicho en Moncloa, repito como un loro y al día siguiente viene mi presidente y me rectifica. Eso ha pasado con el IVA del gas. Propuso Feijóo bajar el IVA del gas y acuérdense de lo que decía Sánchez y lo que dijo a sus ministros que dijera. Y lo dicen hasta el día anterior en el que aparece Sánchez a decir todo lo contrario. Ahora están desesperados por hacer propaganda".

"La pena que da escuchar a estas ministras poniendo a caldo la bajada del IVA del gas sin saber que su presidente las iba a poner en evidencia el día después. El trato de Sánchez a sus ministros tiene algo de sádico, los usa como si fueran instrumentos. También el cabreo de Podemos, que dice que habrá que crear nuevos impuestos porque ya saben que quieren vivir en un estado que deje el margen mínimo de libertad a los ciudadanos y sacarles todo lo que pueda", añadía.

Por último, también en clave política, se ha referido al primer acto de Sánchez en la calle: "Los que vivimos en Sevilla tenemos la suerte de que Sánchez inicia aquí su proceso de humanización. Aquí comienza el primero de los 30 actos para explicar lo bien que lo hace y por qué tenemos que votarle. Allí se va a encontrar con Espadas, que ha dicho que el código ético del PSOE le impide firmar el indulto. Lo que ha dicho Sánchez es la sentencia es injusta, no la conoce porque no se ha publicado, pero ya es injusta, pagan justos por pecadores y sabemos que está poniendo en marcha el indulto a Griñán".