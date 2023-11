Efectos secundarios de la Berberina: la pastilla para adelgazar que dispara sus ventas y se vende sin receta

Más de la mitad de los españoles tiene exceso de peso. La radiografía de la obesidad en España muestra como afecta más a hombres y a mujeres y a niños que a niñas, además de los hogares con menores niveles de estudios y de rentas.

De hecho, la Organización Mundial de la Salud considera la obesidad como una gran pandemia ahora mismo. Según una investigación realizada por el Instituto de Salud Carlos III y la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición en el año 2020, en nuestro país, el 55,8% de los mayores de 18 años tenían algunos kilitos de más, el 37,1% sobrepeso y ya directamente el 18,7 obesidad. En el caso de los menores de edad, uno de cada tres de entre 2 y 17 años pesaban más de lo recomendado, mientras uno de cada 10 tenía obesidad.

Con esta problemática sobre la mesa, lo normal es que nos obsesionemos con buscar nuevas maneras de adelgazar. Sobre todo hacerlo rápido y de una forma efectiva, porque para hacerlo bien y que realmente tenga efecto a largo plazo, hay que seguir una dieta estricta, cambiar los hábitos de vida y hacer ejercicio todos los días y eso no es sencillo, no solo por voluntad sino por recursos no de muchísima gente.

¿Te imaginas abrir las redes sociales y que de repente te sale un vídeo con la solución? Uno de los que está de moda es la berberina, cuyas ventas se han disparado gracias al altavoz que supone internet. Es una pastilla que asegura ayudar a perder peso.Se vende sin receta médica porque es un complemento alimenticio, pero los médicos advierten de que tomarse a la ligera una pastillita por nuestra cuenta y riesgo no es algo positivo.

En 'Herrera en COPE' hemos querido conocer más a fondo en qué consiste esta pastilla y cuáles son los efectos secundarios que provoca. Para ello, hemos pregunta a la doctora Paloma Gil, especialista en Endocrinología y Nutrición.

Qué es la berberina, una pastilla que promete ayudarte a adelgazar

En primer lugar, explica que "lo bueno que tiene la berberina es que viene del mundo vegetal, por ejemplo lo tienes en la cúrcuma del curry. Como casi todos los vegetales tienen efectos beneficiosos, pero de ahí a que sean milagrosos, no. Es la sinergia de comer todas estas cosas vegetales que pueden hacer que tu salud mejore".

"Hay estudios que demuestran que disminuye un poco la resistencia a la insulina, que es el paso previo a ser diabético, también se ha dicho que te puede mejorar el colesterol, pero vamos un solo compuesto, una pastilla, no puede hacer que pierdas peso ni que tu salud mejore. Y si lo hiciera la recetaríamos los médicos", detalla.





Sin embargo, la doctora explica que no ayuda a perder peso "porque un suplemento vegetal no puede ser demasiado efectivo" y es que "estamos empeñados en un remedio rápido y efectivo, pero es que en el peso esas dos palabras no pueden ir ligadas".

Cuáles son sus efectos secundarios

Además, la experta no recomienda comprar la berberina, pero en caso de adquirirla, aboga por la precaución: "Puede tener efectos secundarios, altera bastante la microbiota, te puede dar gases o generar problemas intestinales. Por supuesto nada de embarazadas, ni niños".

Por último, pone el foco en los efectos secundarios que produce y a los que hay que prestar especial atención: "Puede actuar un poco en el metabolismo de los grasos y también en el hígado, por lo que puede hacer que interfiera con la absorción de otros fármacos. Hay que tener cuidado hay que tener cuidado porque las plantas pueden ser muy buenas, pero también pueden ser muy malas