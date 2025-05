La opinión de Paco González sobre si Lamine Yamal es el mejor jugador del mundo: "Conmovedor"

El Barcelona logró empatar a tres ante el Inter de Milán en la ida de las semifinales de la Champions League. Los azulgranas se marcharon muy contentos del resultado porque los interistas se colocaron 0-2 en la primera parte, pero una exhibición de Lamine Yamal, con un golazo incluído, hizo que los de Flick empataran a dos. Dumfries, el mejor de los interistas, volvía a poner por delante a los italianos y Raphinha marcaba el definitivo 3-3. La vuelta, el próximo martes, decidirá el finalista de la Champions, que se enfrentará al ganador de la otra semifinal entre el Arsenal y el PSG (0-1 en la ida).

AP / Cordon Press Los futbolistas del Barcelona celebran el empate contra el Inter de Milán.

El Inter sorprendió a los 30 segundos con una llegada de Dumfries que aprovechaba Thuram para marcar de tacón el 0-1. El holandés se convertía en el héroe después de marcar el 0-2 de media chilena a la salida de un córner. Pero el Barcelona demostró que este año no le importa tener que remontar y Lamine Yamal metió a su equipo en el partido, con una jugada personal espectacular para hacer el 1-2.

Ante del descanso, un centro de Pedri lo cabeceaba Raphinha al segundo palo y dejaba la pelota para que Ferran empatara llegando desde atrás. La mala noticia de la primera parte fue la lesión de Koundé.

EFE Lamine Yamal celebra el tercer gol del Barcelona contra el Inter que marcó Raphinha.

En la segunda parte, el Inter se adelantaba otra vez con otro gol de Dumfries a la salida de un córner, con un remate que rebotó en la defensa azulgrana. Pero Raphinha respondía rápido con un gran disparo desde la frontal en la salida de un córner que tocaba en el larguero y en Sommer y la pelota se metía en el fondo de la portería para dejar el 3-3 con el que acabó el partido.

paco gonzález y el partidazo de lamine yamal

En El Partidazo de COPE, Juanma Castaño preguntó si Lamine Yamal era el mejor jugador del mundo actualmente y Paco González reconoció el gran partido del azulgrana: "A mí el Balón de Oro no me interesa nada, pero ahora mismo creo que es el principal candidato. Una exhibición de estas en un momento de la temporada como este sería el principal candidato. Para mí lo eran él y Mbappé, y si Lamine llega más lejos… Es que a mí me ha parecido conmovedor lo de la primera parte. Ha decidido resucitar al Barça él solo, él solo, echarse al equipo, hacer 50 ataques con 17 años. Tú puedes decir, 'partidazo de Dumfries', pero es que el otro ha resucitado un 0-2. Yo me acuerdo mucho de una frase que decía Lama del Madrid, 'al Madrid hay que matarlo seis veces', porque estaba pensando en lo mismo. El Barça de este año le pega dos tiros, lo entierra y cuando va a enterrar el ataúd suena 'toc toc toc', está vivo otra vez, pero hoy ha sido solo por Lamine. Hoy de verdad es que ha sido conmovedor lo que ha hecho ese chico con 17 años".