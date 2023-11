Carlos Herrera no da crédito a lo que va a hacer su hijo en pocos días: "Una locura, una pérdida de cabeza"

Comienza la temporada de esquí y Carlos Herrera ha contado su experiencia más personal en los inviernos en los que se deslizaba por la nieve. Lejos de ser un amante de este deporte invernal, ha señalado a su propio hijo por el plan de fin de semana que tiene en mente realizar este fin de semana: "Los que sean partidarios de la nieve, pues ya empieza", le ha contado José Antonio Maldonado. Escucha la anécdota completa en el siguiente audio:

Audio





Carlos Herrera, la nieve y los planes de finde de su hijo

"¿Tú eres esquiador, te gusta esquiar?", le preguntaba Herrera a un Maldonado que ha querido contar su experiencia con el esquí: "Yo hice mis pinitos, en los comienzos, peor hace ya años que me caí y por un fuerte golpe tuve rotura de fibras, porque me cayó la tabla en una parte posterior de la pierna y me retiré", ha relatado el mítico hombre del tiempo de TVE.

Maldonado ha explicado que por aquel entonces no podía permitirse ese tipo de lesiones, dado su trabajo en La 1 de Televisión Española. "Porque yo estaba en plena actividad en televisión, entonces. Me parto un brazo y la he liado, para dos meses. Me dio miedo y ya me retiré de esquiar", le ha confesado a un Carlos Herrera al que le contaba: "Voy sobre todo a Sierra Nevada, pero ya de paseo", cosa que secunda frecuentemente el periodista radiofónico.

"Yo voy también, algunas veces a Sierra Nevada. Pero es que a mí no me gusta mucho la nieve. Primero, que no sé esquiar", ha argumentado Carlos Herrera, quien no ha escatimado en detalles con sus aventuras en la nieve. "Aunque una vez coincidimos allí comiendo. Tienes una memoria que te acuerdas de todos", le recordaba Maldonado.

La terrible experiencia de Herrera esquiando: "De culo"

Carlos Herrera ha explicado cómo fue su terrible experiencia esquiando sobre la nieve: "Una vez me puse los esquíes y me subí hasta arriba del todo. Y me costó bajar... Bueno, bajé con el culo directamente", ha terminado de confesar entre risas. "Es que cuesta trabajo aprender a esquiar, eso es como los idiomas", le apoyaba un Maldonado que prefiere los pronósticos meteorológicos a vivir en carne propia el fenómeno de la nieve.

"Eso tiene una edad, tiene una edad. No se puede empezar ahora", se ha excusado Herrera. "Y luego cansa mucho, eso de andar por la nieve y ahora vete aquí a comer y abrígate mucho y estate todo el rato buf... eso da mucha pereza", seguía explicado Carlos Herrera sobre su experiencia en los montes nevados de nuestro país. Pero él no es el único de la familia que esquía.

Alberto Herrera y la aventura que no gusta a su padre

Y es que los más jóvenes, tal y como han relatado ambos periodistas, son los que le llevan la delantera en esto del esquí: "Pero a los que les gusta están locos porque nieve, lo están deseando", decía Maldonado, al que rápidamente apoyaba Herrera: "Sí, sí. Alberto Herrera se va ahora este fin de semana, no sé a dónde a esquiar, que es un loco del esquí", ha confesado Carlos sobre los planes de fin de semana de su hijo.

Maldonado, por su parte, asumía: "Sí, los jóvenes... mis hijos todos esquían y mis nietos, pero ya esquían por las zonas negras", una circunstancia que el mismo Alberto Herrera asumiría como propia y que su padre no comparte en absoluto.

"Sí, exacto, hacen lo mismo. A mí me parece una barbaridad, una locura, una pérdida de cabeza, con lo bien que se está en el chiringuito en el 'aprés-ski'. Te tomas un vasito, estás a gusto, charlas con los amigos", ha querido argumentar un Carlos Herrera que, de ir a la nieve, tiene claras sus preferencias.