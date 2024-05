El drama de Juanjo: después de 41 años, descubre la enfermedad que le afecta desde que era pequeño

Juan José vive cansado. No es capaz de dormir más de tres horas seguidas. Cuando era pequeño y estaba en el colegio, pensaba que todo el mundo le mentía cuando contaba que habían sido capaces de dormir ocho horas seguidas del tirón. Él se preguntaba por qué mentir sobre aquello, si era imposible que una persona pudiera dormir tanto tiempo. No tuvo una respuesta hasta que cumplió 41 años.

A Juanjo le diagnosticaron narcolepsia y cataplejía. En 'Herrera en COPE' ha confesado que la noche no ha sido buena y que, particularmente, esta ha sido "peor que otras". Sin embargo, ha admitido que "no es que te acostumbres, pero tienes que vivir con ellos". Ahora mismo está en un proceso de rehabilitación de la cadera y el menisco: "Ayer me dieron caña y llegué a casa muerto, matao'; se nota cualquier pequeña circunstancia, lo notamos demasiado".

Ha explicado a Alberto Herrera que se puede tener narcolepsia sin cataplejía, pero, en cualquier caso, no se puede tener cataplejía sin narcolepsia.

"La cataplejía es la pérdida de tono muscular ante emociones, risas, enfados, cabreos, estrés. Cuando nos ocurre, nos caemos, pero no nos dormimos, nos quedamos paralizados ante emociones que pueden ser pequeñas, pero no nos dormimos. La narcolepsia es quedarte dormido en cualquier momento y circunstancia con el peligro que eso conlleva", ha apuntado Juanjo.

En el siguiente audio puedes escuchar la entrevista completa:

Audio



Hoy, de hecho, ha tenido que esforzarse para no quedarse dormido y ha confesado que puede caer en cualquier momento y a cualquier hora. "Nadie nace con ello, en un momento dado, nadie sabe cuándo le ha aparecido", ha agregado.

"Desde pequeño, con tres años yo me dormía en cualquier esquina y lugar, ahora lo ves con cierto humor. No sabíamos nada en aquellos tiempos", ha contado a Alberto Herrera. Algo que también le afectó en el colegio. "Cuando iba a clase, como todos, según qué asignatura, hasta la que me gustaban más me quedaba dormido, al final te crea un estigma el creer que estás haciendo algo malo".

¿Cómo le ha afectado su enfermedad durante su vida?

Posteriormente, estuvo 33 años en su antigua empresa. Al principio no eran "labores tan duras" y siempre le gustó la mecánica. "A los 15 años quise estudiarlo, pero lo tuve que dejar. La FP me gustaba, pero la parte de libros no podía, me quedaba dormido... empecé a trabajar con 20 años en una factoría del sector del automóvil, pero según qué trabajos, no los podía hacer. La narcolepsia trae aumento de peso, diabetes, hipertensión, el cuerpo no puede más, te van cambiando de secciones y la última temporada como se había tecnificado tanto la fábrica... estaba al lado de máquinas que trabajaban por mí, yo me dormía y me quedaba dentro, por suerte funcionaban los sistemas de seguridad", ha admitido.

No fue hasta que cumplió 41 años cuando el doctor Cascante, un neumólogo, le explicó lo que le ocurría. "Me dio la vida, me dijo lo que era, luego me hicieron pruebas para confirmarlo, en aquel momento me dijo que tenía algo que me iba a curar, que yo no tenía la culpa y que iba a empezar a estudiar para combatirlo lo antes posible y tener una vida lo más digna posible".