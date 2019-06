Don Juan Carlos quiso estar en el primer día de Herrera en COPE

El día que se cumplen 1000 programas de Herrera en COPE recordamos una de las llamadas más especiales. El 1 de septiembre de 2015 fue el día del debut del programa, apadrinado desde entonces por Don Juan Carlos. Durante la llamada, el monarca emérito quiso dar la bienvenida a Herrera y demostró el afecto que siente por el periodista de COPE.

Don Juan Carlos se confesó “seguidor de la radio que se hace en España”, a la que calificó como “excelente”. También aprovechó la llamada para saludar a todos los profesionales del medio que comenzaban la nueva temporada.

El ex jefe del Estado de mostró agradecido con Herrera y quiso enfatizar que sabía que era “un día muy especial” para el periodista. Aprovechando la llamada, hablaron de la vida del anterior Jefe del Estado tras su reciente abdicación. “Me encuentro divinamente. Estoy acostumbrándome a tener menos responsabilidades y ahora con más tiempo para ver amigos y a tanta gente que antes no he tenido tiempo de hacerles caso”, reveló Don Juan Carlos.

Sobre el reinado de su hijo, que en aquel momento llevaba tan solo un año como monarca, Juan Carlos se confesó al admitir que “como padre, no es fácil decirlo porque algo me tira la sangre, como es natural. Pero contestando fría y objetivamente, tenemos un gran Rey con muchas y buenas cualidades. Un Rey que conoce muy bien nuestro país y que en poco más de un año de reinado, ha sabido ganarse el respeto de la sociedad española”.

La entrevista fue un hito en el programa de radio que se produjo el primer día de andadura del programa. Antes de despedirse, Don Juan Carlos quiso tener unas últimas palabras con Herrera que hoy recordamos: “Hemos vivido muchas vicisitudes, me has acompañado durante mucho tiempo y has estado a mi lado en circunstancias difíciles, cosa que nunca olvidaré, y siempre tendrás mi eterno agradecimiento”.