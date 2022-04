El doctor Sánchez Martos avisa del peligro que vivimos hoy: "Ómicron se ha convertido en otra"

Carlos Herrera ha introducido al doctor Sánchez Martos en plena tertulia de 'Herrera en COPE' para analizar las consecuencias que está teniendo en nuestro país la retirada de mascarillas en interiores. Y es que Sánchez Martos se ha mostrado muy crítico con esta decisión, ya que considera que todavía es demasiado pronto para quitarla y que existe un peligro latente con los cambios que ómicron ya habría experimentado.

El repunte tras la Semana Santa

"Preocuparnos y ocuparnos, por supuesto", ha señalado el doctor. "Me parece una medida totalmente desautorizada por parte del 90 por ciento de los expertos y especialistas", ha criticado Sánchez Martos tras ser preguntado por la decisión de no obligar a llevar mascarilla en interiores.





Al doctor le parece que la medida es "muy precipitada", señalando a su vez que "una vez más, nos ha demostrado la ministra de Sanidad que politiza el coronavirus y que no son decisiones científicas", ha criticado. "Es muy pronto, la mascarilla en interiores sigo recomendándola, sobre todo porque existen muchos sitios donde la ventilación no es la adecuada", ha apuntado.

"Por supuesto que hay y habrá repuntes", ha avanzado el especialista. "Pero esta variante, la ómicron, y la que le sigue... Que ya nos ha advertido la OMS que ómicron se ha convertido en otra más contagiosa, espero que cada vez sean más débiles, gracias a las vacunas", ha deseado el doctor.

La unión entre covid y gripe

Herrera ha preguntado a Sánchez Martos por cómo debemos tomarnos los casos de coronavirus con gripa, algo por lo que Martos ha indicado que le parece "muy significativa", puesto que para el doctor es evidente que "la gripe mata. Afecta a personas mayores, vulnerables... Tenemos que recordar que cada año mueren unas siete mil personas como consecuencia de la gripe", ha apuntado Sánchez Martos.





"La gripe conjuntamente con la covid es una mezcla, una combinación muy peligrosa. Afortunadamente en los hospitales contamos con la analítica para determinar si el caso es solo de gripe o de gripe y covid", se ha felicitado, aun poniendo en duda que en todos los casos que se detecten en Urgencias se vaya a discernir qué casos van con mezcla y qué casos, en solitario.

Sánchez Martos ha querido dejar claro que considera que "todavía me cuesta trabajo entender cómo la gente se atreve a entrar en los ascensores", por ejemplo. "No entiendo que se permita que en el cine o en el teatro se permita ir sin mascarilla y en el avión se obligue a llevarla", ha criticado duramente el doctor Sánchez Martos, quien considera que los riesgos en la actualidad son lo suficientemente elevados como para no dejar de llevar la mascarilla en espacios interiores.

