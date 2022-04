El mensaje de Carlos Herrera a Rubiales tras la victoria del Betis en Copa del Rey

El Betis es campeón de la Copa del Rey y Carlos Herrera no ha podido comenzar la semana de otra forma que celebrando el título verdiblanco con los oyentes. El comunicador de COPE y líder del prime time de la radio en España es un confeso aficionado al Real Betis Balompié y a lo largo de este lunes ha celebrado en distintos momentos el título del equipo sevillano.

Que el Betis haya ganado la Copa del Rey tiene una consecuencia para el equipo muy ligada con la actualidad y es que el título de campeón copero viene aparejado con un billete para la Supercopa que se disputa en Arabia Saudí. Es por ello que Carlos Herrera no ha dejado pasar la oportunidad para mandar un mensaje a Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol.

El mensaje de Herrera a Rubiales

Luis Rubiales y Gerard Piqué fueron protagonistas de la actualidad de la semana pasada al desvelarse los audios de sus negociaciones para llevarse la Supercopa de España a tierras árabes. Se desvelaron las cantidades que se llevó cada una de las partes, incluido el jugador del Barça, además de otros detalles que han protagonizado los titulares más llamativos de la prensa deportiva.





El Betis tendrá que jugar la Copa del Rey y, de no clasificarse el Barcelona, la Federación recibiría menos dinero. Herrera ha querido decir en la primera hora de programa lo siguiente: "El Betis va a la Supercopa. Rubiales, eso es dinerito para el Betis", una afirmación que, con el formato actual de competición, le garantizaría al Betis ingresar un dinero extra, aunque nunca tanto como Madrid o Barcelona, que tienen un caché distinto al del resto de equipo según los audios filtrados entre Piqué y Rubiales.

Carlos Herrera comparte su alegría tras la victoria del Betis: "En los penaltis me he metido en el baño"

El director y presentador de 'Herrera en COPE', Carlos Herrera, no quiso perderse el partido y, desde primera hora del día, le pudimos ver por las calles de Sevilla con la camiseta de su equipo, el Real Betis Balompié.

Al final del partido, el comunicador explicó a Juanma Castaño, en directo, en 'Tiempo de Juego', cómo había vivido el partido y sus sensaciones tras la victoria bética. Herrera reconoció que lo ha pasado "muy malamente", "En la prórroga he salido, me he ido a los pasillos, incluso me he querido salir fuera porque era una tragedia. En los penaltis me he metido en el baño y he salido cuando he visto que ha fallado el Valencia. Ha sido un partido de agonía", explicó el comunicador, notablemente eufórico por la victoria.

Carlos Herrera explicó que, tras el final del partido, va a volver a ponerse camiseta de rayas blancas y verdes y se va a ir al centro de Sevilla: "Yo ahora me cambio, me quito la formalidad que llevo, que para el palco llevo hasta una corbata verde, me pongo la camiseta que tengo en una bolsa y me voy al centro de Sevilla".

Ante la pregunta de si es el momento de su vida como bético en el que ha sido más feliz, el comunicador recordó la anterior Copa del Rey, que recordaba como "una alegría extraordinaria", así como "la clasificación para Champions antes que ningún otro equipo andaluz".

Por último, valoró el partido: "Me han gustado un par de tíos del Valencia que son muy buenos. Además, me ha gustado mucho Borja Iglesias y Joaquín, que cuando ha entrado ha tenido dos o tres toques de maestro. El partido ha sido bastante igualado, creo que el árbitro ha cometido errores de libro. El Valencia se ha empleado con muchísima dureza, me recordaba un poco a la Holanda de la final de Mundial contra España. Podría haber ganado uno u otro. Desde luego, si hubiera marcado el Valencia, ese ya no lo habríamos empatado, por eso lo importante era que no nos marcaran".

