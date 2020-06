Díaz Ayuso desvela el plan oculto detrás de la "madrileñofobia"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pasado por los micrófonos de 'Herrera en COPE' este martes, donde ha hablado de la gestión de la epidemia del coronavirus y también de la gestión de la crisis económica derivada del confinamiento. Díaz Ayuso ha asegurado que se siente víctima de una campaña orquestada por el PSOE y Unidas Podemos y ha negado la posibilidad de adelantar elecciones autonómicas en la Comunidad de Madrid, ya que ha logrado "lo que quería" que es "gobernar con Ciudadanos":

El coronavirus como excusa para difundir el odio a Madrid

En las últimas semanas, han aflorado las críticas por parte de otras comunidades autónomas a la Comunidad de Madrid y a los madrileños, a los que acusan de expandir el coronavirus por la península. Es el caso de la televisión autonómica catalana, TV3, que situaba a Madrid como "el origen del virus".

��Qué irresponsabilidad, qué descaro, qué vergüenza!!!

����‍♂️����‍♀️Mientras unos salvan vidas, ellos son incapaces de parar de generar odio y encima con afirmaciones falsas.

����"Crisis de la Covid desde el lugar de origen. Hablamos de cómo se ha vivido la epidemia en la capital española" pic.twitter.com/BU1ksWxPL7 — Societat Civil Catalana (@Societatcc) April 29, 2020

Por el crecimiento de esta "madrileñofobia" fue preguntado este lunes el responsable del Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, que respondía así sobre si los madrileños tenían más probabilidad de expandir el virus que los habitantes de otras comunidades autónomas.

Fernando Simón: "No hay que tener "madrileñofobia", hay que tener cuidado". ��pic.twitter.com/YaW8bpUpkB — Alba Cantó (@AlbaCanto) June 15, 2020

"Tenemos que ser sensatos, no hay que tener 'madrileñofobia'. Madrid fue durante unos meses la zona de España donde más transmisión ha habido, pero la capacidad de control que tienen ahora es muy buena. Y por lo tanto no hay que tener ningún miedo", aseguraba Fernando Simón.

Díaz Ayuso revela el plan oculto detrás de la "madrileñofobia"

La presidenta de la Comunidad de Madrid se ha rebelado en 'Herrera en COPE' ante esta "madrileñofobia". Isabel Díaz Ayuso ha explicado que se debe a un rechazo de la izquierda a Madrid, ya que "llevan 20 años intentando gobernar y no lo han conseguido" y cree que ese rechazo a Madrid se ha trasladado también a las decisiones sobre el cambio de fase. Ayuso ha llamado a no dejarse llevar por el miedo:

"Me duele el tema de la 'madrileñofobia'. En algunos casos viene de dirigentes que tienen miedo al contagio, pero los madrileños se han quedado en casa y hemos contenido entre todos este virus. Madrid es ahora una población que ha aprendido especialmente del Covid. Y los madrileños somos España. Somos una región solidaria, plural y nunca hemos distinguido por la procedencia. De repente, esos mensajes del terruño me ofenden porque los madrileños no se han movido aún de la Comunidad y hay rebrotes. El virus no distingue sobre procedencias", ha dicho tajante.