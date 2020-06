Díaz Ayuso, en COPE: "En la Comunidad de Madrid se ha peleado por cada vida"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que su gobierno "ha peleado por cada vida" y critica a la izquierda por propagar el mensaje de que algunas muertes se podrían haber evitado. En una entrevista este martes en "Herrera en COPE", Díaz Ayuso se siente víctima de "una campaña" de PSOE y Unidas Podemos que nace antes de la pandemia pero que ahora se ha agudizado. "Están intentando trasladar a muchas familias que la muerte de su ser querido se podría haber evitado y no es verdad. En febrero y en marzo nadie hizo nada, y es una autocrítica que me hago yo y que debería hacerse todo el mundo. Cuando nosotros decretamos el cierre de los colegios, al igual que cerramos días antes los centros de mayores, lo hicimos porque el número de contagios era enorme e íbamos a tener las UCI llenas", ha señalado.

Por este motivo, Díaz Ayuso ha subrayado que la Comunidad de Madrid "peleó por cada vida". "La vida de una persona de 25 años no ha valido más que la de alguien de 80". Sobre el polémico protocolo que señalaba qué ancianos de residencias debían ser hospitalizados y cuáles no, Ayuso ha explicado que la decisión "nunca fue política sino profesional", en base a los criterios de médicos y geriatras. "Ellos decidían si se trasladaba a un paciente al hospital o se quedaban en una residencia, que era su casa. Quiero subrayar que en la crisis sanitaria se han efectuado 10.700 de residencias a hospitales y la mitad de los ingresados totales en centros sanitarios tenían más de 70 años", ha explicado.

Sobre las críticas del consejero de Políticas Sociales, Igualdad, Familias y Natalidad de la Comunidad de Madrid, Alberto Reyero, que se ha mostrado contrario a las órdenes que el Gobierno regional impuso en la gestión de la pandemia en las residencias, Ayuso ha señalado que "cada consejero debe hablar de su gestión" y ha anunciado que ha puesto en marcha una investigación "para conocer muchas de las decisiones que se tomaron por aquellas fechas". En este aspecto, ha destacado que tres residencias se integraron en un mando único para controlar la situación en las residencias y, gracias a eso, "han salvado muchas vidas". "Es mi obligación buscar todo tipo de explicaciones para asegurarme cien por cien que se ha hecho lo correcto, de lo que estoy segura. Lo que tenemos que hacer ahora no es ponernos en la espiral de 'yo te dije, tú me dijiste', sino ver de qué manera reformamos el sistema", ha indicado. Para la presidenta madrileña, con todo lo que han aprendido es necesario reforzar el modelo de residencias e ir hacia uno "sanitario".

Pese a la posible escisión entre PP y Ciudadanos, socios de gobierno, Díaz Ayuso no teme una moción de censura que la despoje del poder. "No creo que sea lo que quieren los madrileños. Lo que le conviene a Madrid es que las políticas que nos hemos comprometido a aplicar se hagan", ha señalado.

Por último, Díaz Ayuso ha criticado la "madrileñofobia" que comienza a extenderse ante el temor de que el desplazamiento entre Comunidades provoque nuevos rebrotes de coronavirus. "Me duele el tema de la 'madrileñofobia'. En algunos casos viene de dirigentes que tienen miedo al contagio, pero los madrileños se han quedado en casa y hemos contenido entre todos este virus. Madrid es ahora una población que ha aprendido especialmente del Covid. Y los madrileños somos España. Somos una región solidaria, plural y nunca hemos distinguido por la procedencia. De repente, esos mensajes del terruño me ofenden porque los madrileños no se han movido aún de la Comunidad y hay rebrotes. El virus no distingue sobre procedencias", ha dicho tajante.