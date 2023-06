El detalle en el currículum que podría echar por tierra tu búsqueda de trabajo: no es el inglés

La primera vez que tuviste que enfrentarte arellenar un currículum, probablemente no sabrías ni por dónde empezar. Lo más normal es que hayas buscado alguna plantilla o tutorial en internet para 'coger ideas'. Posiblemente, se te hayan quedado espacios en blanco que no has sabido con qué rellenar. Y, claro, te ha tocado inventar algo para que hacerlo un poco más atractivo. Hay un punto en concreto en el que, según el estudio que nos trae Jon Uriarte, lo hace un 76% de la gente y no es el inglés. Descubre, en el siguiente audio, el punto en el que más gente miente en el currículum.

Audio





"Gracias por decirlo"

Con este monólogo de Joaquín Reyes, el comunicador nos hablaba de esas recomendaciones que nos hacen las autoridades para enfrentarnos al calor de estos días y que parecen evidentes. Sin embargo, siempre hay gente que actúa como si el sol fuera algo inocuo. "Ya verás como hay gente corriendo a las tres de la tarde", decía Goyo González. O esos niños jugando a las horas de más calor sin ningún tipo de precaución, como decía Uriarte.

"Mejor leales que sinceros"

"De cocinero de Putin a convertirse en su amigo traidor", así ha catalogado la prensa rusa a Prigozhin. Con esta noticia, Uriarte ha aprovechado para hablar deesos amigos que te sacan de tus casillas cuando son demasiado sinceros en los momentos menos indicados.

Seguro que te suenan las frases como "tampoco te queda tan mal" cuando te pones una prenda que no te convence demasiado o "me gustaba más el otro", cuando ya no hay solución y no te puedes cambiar. "Ese momento es para asesinar", decía Toni Martínez. También hay quien suele decir "es muy tuyo" cuando no se atreve a decir que algo no le gusta.

"Ligué hasta yo"

Esto es lo que decía Toni Martínez respecto a su etapa universitaria. Y es que, "según un conocido portal de citas de internet", es más habitual en las facultades de letras que de ciencias. Contra todo pronóstico, Antonio Naranjo corrobora esta información, pese a no creer mucho en las 'curiosidades' que trae Uriarte a diario. "En aquella época había muy pocas chicas matriculadas", decía el colaborador respecto a las ingenierías. Igualmente, en este 'estudio' se hablaba de que antes se ligaba mucho más en la etapa universitaria. Escucha todos estos y más estudios en el siguiente audio.

Audio

"Un ogro con una pata de una mesa"

Esos amigos que son demasiado sinceros, más de una vez nos han salvado de alguna situación. Es el caso de este oyente, que le pidió el coche a su padre para irse con un amigo de fiesta. Cuando se iban a volver a casa y subieron al coche, el "colega" le dijo que le propusiera a su padre quitar las fundas "horteras de leopardo" que tenía en los asientos. Al escuchar eso, se quedó "parado, frío". Para solucionar la situación, tuvo que aparecer la Guardia Civil. Escucha el lío que armó un oyente en el siguiente vídeo.