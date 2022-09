Alberto Herrera propone un truco para ligar en Instagram: "Hay una buena fórmula"

20 de cada 100 personas de este país han utilizado una aplicación para encontrar el amor. El mundo está cambiando y también la forma en la que nos relacionamos. No obstante, el caso de Jimina Sabadú parece ser diferente. Ella se metió en esta aplicación con idea de venganza tras un despido por un compañero que le hizo la vida imposible en el trabajo. No lo encontró, pero se terminó convirtiendo en una experta de Tinder y, al comprobar como funcionaba, se convirtió en una defensora del amor romántico.

"Sufrí 'mobbing' laboral y yo sabía que la persona que me lo había hecho estaba siendo desleal a su novia y pensé que podía estar en Tinder. No le encontré, pero yo veía unos perfiles que decidí quedarme ahí. Tres años estuve en la aplicación", cuenta Jimina Sabadú en 'Herrera en COPE', quien presenta su libro 'La conquista de Tinder'.

Asimismo, explica que las agencias matrimoniales están dirigidas a un público más mayor, mientras que estas aplicaciones es para gente más joven. No obstante, insiste en que se debe tener cuidado con los perfiles falsos, ya que "si una modelo despampanante te ha dado 'like' es probable que sea un señor sentado en una oficina o alguien que te quiere timar".





Alberto Herrera: "Nunca me he atrevido a quedar con nadie"

"Tinder funciona como un videojuego y yo creo que es lo que ha sido el factor diferencial", opina la experta tras señalar que es más raro que "las chicas den 'super like', mientras que en los chicos es más normal". "Al tener ese diseño tan intuitivo, Tinder empezó a atraer a mucha gente normal. Hasta 2009, daba la impresión de que estas cosas eran para gente rara porque se pensaba que en internet solo se iban a encontrar locos. Y, de repente, empezó a usar esta app gente sin taras aparentes", cuenta Sabadú sobre la evolución de Tinder.

"Por lo general, las mujeres buscan a un hombre muy concreto y que dure, y eso es lo que les espanta. En esta aplicación, suelen buscar 'picotear', mientras que las mujeres buscan una persona particular, que sea fiable", señala. "Al principio, la gente buscaba pareja, lo que de buscar alivio es menos habitual de lo que parece. La mayor parte de hombres que están en redes lo que quieren es que les mandes fotos explícitas", reflexiona tras reconocer que muchas gente se quedan en la red y no quedan en persona por miedo a no gustar a su cita en la vida real.

"Yo solo utilizo Instagram y hay gente que la usa para ligar. Es verdad que alguna chica me ha empezado a seguir, pero nunca me he atrevido a quedar con nadie solo porque me parece incómodo. Pero sí hay una buena fórmula. Si tenéis amigos en común, organizar una fiestecilla", dice por su parte Alberto Herrera.

