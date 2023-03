El principal error que se comete a la hora de actualizar el curriculum: "Hay que tener cuidado"

Algunas personas, sobre todos las más jóvenes, estás acostumbradas a tener actualizado su curriculum ya que suelen cambiar de puesto de trabajo de una forma más habitual.

Los intereses de las empresas han ido evolucionando a lo largo de los años, y consigo también lo ha hecho el mercado laboral. Si hace tiempo que no has actualizado tu currículum, este artículo te va a interesar. Nunca se sabe cuándo vas a necesitar tenerlo actualizado, da igual la edad que tengas, una oportunidad puede llegar en el momento en el que menos te lo esperas.

En 'La Tarde' Pilar Cisneros ha charlado sobre este tema con el colaborador y economista, Fernando Trias de Bes. El experto ha explicado los aspectos que debemos tener en cuenta a la hora de actualizar nuestro curriculum, y las características que tienen en cuenta en la actualidad las empresas.

¿Qué datos personales debo incluir en mi documento?

Mucha gente peca a la hora de presentar sus datos personales y su situación familiar, esto es algo con lo que hay que ser cautos. Trias de Bes explica el porqué: “Hay que poner los mínimos datos personales. Tu nombre, tu teléfono, tu dirección de correo electrónico y si puede ser una dirección que no sea muy rara. Poquísimo más, porque están buscando un profesional y luego querrán conocer también a la persona, pero tendrás una entrevista para ello”.

Otro de los aspectos que suele ser polémico, es el poner o no fotografía en nuestro curriculum. El experto ha explicado que todo depende del puesto de trabajo al que aplicamos y de la empresa: “Hay de las dos escuelas. Hay trabajos para los que las fotos es algo imprescindible, por ejemplo si buscan a alguien para un puesto de recepción y la primera imagen importa. En cualquier caso, si se coloca fotografía que sea tamaño de carnet simplemente para que se pueda apreciar el aspecto de la persona. Aunque existen de las dos escuelas, que tienen muy en cuenta la fotografía y otros no, pero todo depende del tipo de trabajo”.





¿Es bueno poner todos los trabajos en los que uno ha estado?

No toda nuestra experiencia es una buena carta de presentación para todos los puestos, hay que saber qué poner: “Esto hay que tener cuidado. Si en los sitios en los que has estados te han dado de alta en la seguridad social, que vamos a suponer que sí, en tu historial de la Seguridad Social la empresa va a poder ver dónde has estado. Aunque hay veces que has estado 6 meses en un trabajo, y no encajas, te has equivocado y te vas. Esto es un problema si aplicas a un puesto de trabajo en el que se busca estabilidad, si es un puesto de temporada pues eso se va a entender. Hay empresas que les gusta ver a alguien que ha estado trabajando 3,4 o 5 años en una misma organización. Aunque esto también puede ir en tu contra porque hay otros que pueden pensar que no has visto otras cosas al estar en un mismo sitio tanto tiempo”.

En cuanto a la mentalidad y la actitud que debemos mantener una vez hemos aplicado a un trabajo, es importante no obsesionarse: “No hay que pensar que si no nos llaman, eso quiere decir que no valemos. Una de las maneras de cuidar la autoestima es aplicando donde tiene sentido que apliquemos. Hay que ir por delante con la verdad en un curriculum es fundamental. Es tu carta de presentación, y entre otras cosas se valorará una persona honesta”.

¿A qué dan más importancia las empresas en un curriculum?

Siempre se ha pensado que lo más importante para las empresas es la formación que tienes, y en gran parte es un factor clave, pero no lo es todo. Las actividades que hacemos fuera de nuestra vida laboral o los idiomas que hablamos, pueden ser incluso más importantes que nuestra formación. Trias de Bes explica cómo funciona el proceso de selección de una empresa actualmente: “Curiosamente lo más importante es lo menos diferenciador. Imaginate que estás buscando un ingeniero con 4-5 años de experiencia, el primer filtro que pasas es que tenga formación en ingeniería. Una vez tienes a todos los ingenieros que han aplicado, todos tienen la formación y lo que menos vale es el título de ingeniero. A partir de ahí, lo que diferencia son inquietudes de la persona. Si toca un instrumento musical, es algo que requiere un esfuerzo y una actividad intelectual. También se valoran todas las actividades de voluntariado o idiomas. La persona que está contratando se fija más de lo que pensamos en estos detalles”.

Si tenemos en cuenta estos consejos y los aplicamos en nuestro curriculum, estaremos un pasito más cerca de lograr el puesto de trabajo de nuestros sueños.