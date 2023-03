El desconocido "desastre" en televisión de Risto Mejide que le valió para fichar por OT: "Dije que lo odiaba"

El publicista y presentador, Risto Mejide, acaba de publicar la novela '16 Notas', un libro que ha presentado en 'Herrera en COPE'. Alberto Herrera ha entrevistado al novelista, poniendo el foco en su trayectoria profesional y las personas que han marcado la misma. Mejide ha explicado cómo dio el salto a la televisión y el momento en el que llegó a ser jurado de 'Operación Triunfo'.

Todo comenzaba hablando de Alfons Cornellá, una persona muy importante en la vida del presentador. "Entré a la tele por él, porque a él lo llaman para un programa de inventos", comenzaba explicando Risto, una historia que se remontaba a sus años como estudiante de universidad.

"Alfons es otro genio maravilloso. La gente pensará que otorgo el calificativo de genio al azar, pero es que he tenido la inmensa suerte de haber conocido a varios, o igual es que yo no tengo ningún talento y digo madre mía. Yo estudié administración y dirección de empresas en ESADE y a la carrera prácticamente no aportaba, yo era de los típicos que iba con los apuntes de otro al examen, me dediqué a otras cosas durante la carrera", narraba el publicista.

La casualidad que hizo que Risto Mejide diera el salto a la televisión

Sin embargo, había una clase a la que nunca faltaba, la de Alfons: "Era increíble, él hablaba de innovación. Lo llamaron a él para un programa de inventos, que tenía toda la lógica que él fuera y el sabiamente dijo que no. Dio una lista de nombres en la que yo igual era el tercero o el cuarto, los otros también dijeron que no y yo que me apunto absolutamente a todo, dije yo voy para allá y ahí empezó todo".

Efectivamente, esa fue su primera aparición en televisión, pero este programa tuvo una vida muy corta: "Ese programa fue un desastre. Bueno, un desastre que hizo un 16% de share, hoy sería líder absoluto, pero entonces no, entonces con un 16 te ibas a la calle. Hicieron una emisión solo".





Lo que Risto Mejide no esperaba era que ese programa fuera el trampolín para convertirse en jurado de un talent musical. "El mismo director de ese programa era Tinet Rubira, que era el director de Operación Triunfo y me dijo, te quiero en OT. Dije, yo odio OT y me dijo, por eso", ha explicado en 'Herrera en COPE'.

En 2006, Mejide se convertía en jurado del concurso, una etapa que recordaba él mismo en su cuenta de Instagram 15 años después. "Tenía más pelo, menos gusto para las camisas y ninguna idea de lo mucho que me cambiaría la vida. Jamás dejes que te digan lo que tienes que hacer. A mí me decían que no duraría más de tres meses en la tele", escribía el presentador.