La dieta que ha seguido Rosa López para adelgazar más de 40 kilos: lo cuenta ella misma

La vida de Rosa López, exconcursante y flamante ganadora de 'Operación Triunfo 1', jamás volvió a ser la misma desde su paso por la Academia. Ha evolucionado como cantante y también ha cambiado mucho su apariencia física. En los últimos cinco años, ha perdido unos cuarenta kilos y ha dejado atrás el sedentarismo de su vida anterior.

De hecho, la cantante ha indicado, a través de sus últimas entrevistas, cómo cuida su figura y su salud. 'Rosa de España' no come bollería industrial, ni carne. Prioriza vegetales, legumbres y frutos secos. Según cuentan en LOC, "controla mucho lo que toma. Come buenas raciones, pero siempre son de verduras y frutas. Cuando pasa todo el día fuera de casa, a veces se lleva tuppers con ensaladas".









"A veces tomo huevo o queso, pero el 80% de mi alimentación es vegana. Es que me va de maravilla el mundo vegetal, me hace sentirme libre y conectada a todo y a todos. Llevo muchos años conectando con nuevos hábitos, como el de comer siempre limpio y lo más simple y correcto posible, y cuando eres constante, voluntarioso y primoroso, recoges los frutos", aseguraba.

El deporte es parte de su vida y entrena casi a diario. La ganadora de la primera edición de 'Operación Triunfo' practica running, boxeo y otras disciplinas que la mantienen en una envidiable condición física. "Si algún día viajo y no puedo entrenar, intento hacer isométricos en casa. Hay mil maneras de buscarse la vida para que no falles en eso. No hace falta ni dinero ni gimnasio", decía en una de sus intervenciones a los medios de comunicación.









Esta nueva filosofía de vida le ha permitido afrontar su día a día con una sonrisa. Además, también ha apostado por cambiar en numerosas ocasiones de 'look'. Tras su salida de la Academia, buscó el estilismo perfecto para despedirse de las modas de los años 2000 y jugó con su pelo. Melena rizada, pelo largo, corte radical, rubio... hasta llegar a su pelo actual.

Grandes cambios que mantienen a Rosa López más vital que nunca y con una fuerza que le permite afrontar su trabajo con la ilusión del primer día.

Así reaccionó Rosa López cuando Toñi Moreno pidió que quiten su canción en pleno directo

"Y como una estrella de televisión, como se merece, recibimos a nuestra maravillosa", anunciaba Moreno a los espectadores. Alicia Aguilar entró en plató y, muy emocionada, saludó primero a la presentadora y después a la cantante. En ese momento, sonaba una canción interpretada por la propia invitada y, sin darse cuenta de que era de Rosa, la comunicadora pidió que quitasen la canción.

"¿Está qué música es?", exclamaba Moreno, dejando claro que la canción no le gustaba. "Esta música está muy bien, pero...", reculaba la conductora del espacio para no dejar caer que no le agradaba el tema. Fue entonces cuando el equipo del programa le dijo por el pinganillo que era una canción de Rosa López, quien se encontraba en plató como invitada y algo descolocada por la reacción de Toñi Moreno.