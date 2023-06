Un dermatólogo advierte de la parte de tu cuerpo que olvidas proteger y no deberías: "Detectamos cáncer”

Llega el verano y con ello las vacaciones, por lo que, es común, ver a muchos españoles pasar el calor en la playa y en la piscina, aunque eso suponga tener una mayor exposición al sol y a los peligros que este puede entrañar. Cada vez somos más conscientes de las lesiones que puede producir en nuestra piel la exposición solar, y solemos protegernos con fotoprotector, pero, aun así, hay muchas zonas de las que solemos olvidarnos.

El doctor Leandro Martínez es Jefe de Servicio de Dermatología en el Hospital Regional Universitario de Málaga y nos explicaba en Herrera en COPE y nos explicaba cuáles son las cuatro partes de nuestro cuerpo que olvidamos proteger y que puedes escuchar aquí.

"Se relacionan con cáncer y otras lesiones" advertía el doctor en COPE, contándonos que es importante protegernos esas partes de igual manera que protegemos otras, especialmente, porque suelen ser partes olvidadas en las que tenemos la piel mucho más fina.

Qué factor deberíamos utilizar y en qué horas bajar a la playa

Ir a la playa y protegernos del sol, aunque parezca que no, no tiene por qué ser misión imposible. Eso sí, el propio doctor recordaba que no solo es suficiente con echarnos crema, porque lo cierto es que no es "como ponerse un casco cuando eres motorista". Es importante protegernos con buenas gafas de sol, ropa adecuada y el mejor horario.

En este aspecto, el doctor ha querido contarnos cuál es el mejor horario para pisar la playa, tratando de evitar, como siempre se ha dicho, los horarios de 12 a 16 de la tarde. "Aunque me gusta ser más generoso y ampliarlo un poco, de las 11:30 a las 17 hay mucha radiación ultravioleta, les sorprenderá porque una auténtica campana se da al mediodía, no se debe ir a la playa ni niños ni adultos" aseguraba.

Por tanto, para las personas que tienen la piel más blanca y, sobre todo, "si llevamos mucho tiempo sin exponernos al sol", lo mejor es echarnos una crema con fotoprotección del factor +50, sobre todo "al inicio de la temporada, en la cara es donde tenemos que ser muy extremos con la protección solar".

Y es que es bueno recordar que, aunque seamos un país con muchas horas y luz solar, el sol tiene sus ventajas, como que nos aporta Vitamina D, tiene serios riesgos.

Solo en 2022, se diagnosticaron más de 40 mil trescientos nuevos casos de cáncer de piel y más de 5 mil ochocientos de melanoma, según el Observatorio contra el Cáncer. Pero hay más: la tasa de incidencia anual de melanoma ha aumentado entre 2002 y 2022 un 1,6% en hombres y un 2,5% en mujeres.

Por cierto,como curiosidad, si vas a las de Torre de Mar, en Málaga, no tienes excusa para no echarte crema porque han instalado dispensadores gratuitos en los cuatro puestos de socorro centrales de las playas del municipio.

