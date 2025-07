El debate para David Sánchez en el Real Madrid no es si Mbappé o Gonzalo: "Si es por meritocracia..."

Si este domingo, una de las grandes preguntas de Juanma Castaño en El Tertulión fue si Gonzalo o Mbappé de cara al partido de cuartos de final del Real Madrid frente al PSG en el Mundial de Clubes, este lunes Castaño trasladó la duda a otros comentaristas como David Sánchez, Luis García o Guille Uzquiano, entre otros, que también quisieron dar su punto de vista sobre uno de los debates más candentes en el fútbol español.

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Gonzalo García celebrando su gol ante el Borussia Dortmund

Aunque las noticias que salen del hotel de concentración del Real Madrid en Estados Unidos indican que Mbappé ya está mucho más rodado y que está plenamente apto para ser titular, el buen estado del francés no es garantía de titularidad para algunos como Luis García que reconocía en El Partidazo de COPE que "tengo una alguna mínima duda. Teniendo en cuenta que Mbappé todavía no ha jugado media hora, y haciéndolo tan bien como lo está haciendo Gonzalo, no sé si le dejará comot itular a Gonzalo y Mbappé salga más de 20 minutos".

Paradójicamente, como bien precisó Juanma Castaño, es una de las "primeras grandes decisiones de Xabi Alonso" en su recién estrenada etapa como entrenador del Real Madrid, aunque dentro de las posibilidades que tiene, el director de El Partidazo de COPE deslizó una posibilidad que puede sonar rocambolesca: "Ojo, ¿y si juega Gonzalo y no juega Vinicius, por ejemplo?"

A la pregunta respondió rápidamente David Sánchez, que tiene otra particular teoría al respecto. Partiendo del enfoque de si elegir entre Mbappé y Gonzalo, David cree que "por meritocracia, yo creo que se debería cargar a Vinicius", sentenció.

Guille Uzquiano mostró más dudas, si cabe, con la posibilidad de que Xabi Alonso se 'cargue' del once a Vinicius: "Me entran dudas con las tres cosas: primero, de que no vaya a jugar Gonzalo, como creéis todos porque lo ha hecho tan bien que el chico se merece seguir. Segundo: si juega ¿a quién deja fuera, a Mbappé o a Vinicius? Y cualquiera de las dos opciones sería un terremoto. Pero yo creo que la de Mbappé está más asumida porque sale de lesión, porque ha perdido peso y a lo mejor pensando en un partido largo prefiere tenerle para la última media hora".

Completando la respuesta de Uzquiano, Luis García recordó lo que puede suponer para Xabi Alonso sentar a Vinicius frente al PSG: "Es que si se 'carga' a Vinicius, el jugador se lo va a tomar fatal, fatal. Y en ese momento sí que crea un problema que no existe", propuso.

EFE Vinicius Jr, durante su participación en el Mundial de Clubes con el Real Madrid

Pese a todo, el sentir general de los comentaristas de este lunes en El Partidazo de COPE es que el brasileño vuelva a ser titular.

El Real Madrid juega el duelo de cuartos de final frente al PSG el próximo miércoles 9 de julio a las nueve de la noche.