Sergio Barbosa: "Vox debe entender que derogar el sanchismo pasa por transigir con el centroderecha"

"Hoy sabemos más que ayer, pero menos que mañana", así comenzaba la mañana Sergio Barbosa, y es que "tanto en el plano nacional como en el internacional hay una serie de cuestiones, que están abiertas, y que lo que necesitan es tiempo. Tiempo para aclararse o tiempo para acabarse de fastidiar".

"Putin quiere escenificar que ha ganado el pulso"



En clave internacional, "lo más peliagudo sigue siendo lo de Rusia". "Ayer, precisamente, lo que vimos fue esa paradoja a la que se enfrenta la Unión Europea: llevamos meses aplicando sanciones para debilitar a Putin, pero el fin de semana que hemos visto que lo mismo caía eso, paradójicamente, nos ha llenado de inquietud. Con lo cual, no es fácil el panorama al que nos enfrentamos".

"Pues lo primero que ha hecho el presidente ruso ha sido enviar a su ministro de Defensa al frente de Ucrania, que es una manera de decir,“ahí sigue el ministro y ahí va a seguir”. O dicho de otra manera, Putin quiere escenificar que ha ganado el pulso que le plantearon los mercenarios rebeldes porque no ha destituido al máximo responsable del ejército", ha añadido.

Prigozhin rompe su silencio



Respecto a Prigozhin, "dice el líder de Wagner que su intención nunca fue dar un golpe de Estado contra Putin, sino denunciar el trato injusto que estaba recibiendo su ejército de mercenarios y hacer ver a Putin que tenía que destituir a quienes no saben dirigir la guerra en Ucrania. También destaca Prigozhin algo que es cierto: que con esa supuesta protesta lo que han conseguido es dejar en evidencia muchas de las cosas que se deben mejorar en Rusia, como eso de que la retaguardia esté bastante desprotegida hasta el punto de que fueran capaces de avanzar 800 kilómetros por la autovía con muy poca oposición".

"A partir de aquí seguimos un poco como estábamos, porque no se sabe realmente qué va a pasar con Prigozhin, ni con el grupo Wagner. Hay voces que insisten en que Prigozhin hizo lo que hizo porque ya sabía que el gobierno ruso iba a disolver a su grupo de mercenarios en las próximas semanas y que trató de salvarlos con ese golpe encima de la mesa. Tampoco faltan los que apuntan a teorías más rebuscadas, como que Prigozhin pudo ser instigado desde el extranjero para dar un golpe a Putin, a cambio de seguridad, cosa que Estados Unidos niega", ha añadido.

Se constituyen las Cortes en la Comunidad Valenciana

En clave nacional, "el tiempo va aclarando algunas cosas, entre ellas, lo de la Comunidad Valenciana, donde ya están constituidas las Cortes, que era un trámite que estaba pendiente de realizarse, tras el acuerdo de gobierno entre PP y Vox. La presidencia de las Cortes ha recaído en Llanos Massó, que es una señora de Vox a la que muchos titulares de la prensa le han colgado ese sambenito de con ella llegó el escándalo".

"Porque dicen de ella que es ultra-católica, integrista, anti-abortista, antifeminista, que cuestiona el cambio climático. Vamos que lo tiene todo, y encima critica los errores del gobierno de Pedro Sánchez. A partir de ahora, todo lo que se decida en la Comunidad Valenciana, todos los nombres que sean elegidos van a ser motivo de polémica, porque es lo que toca en tiempos electorales", ha destacado Barbosa.

Y ha añadido: "Si el vicepresidente y consejero de cultura, además de empresario y licenciado en derecho, fue torero en su día, pues porque fue torero y que cómo puede ser que un vicepresidente fuera torero; y si la presidenta de las Cortes es una anti-abortista y ultracatólica, porque es anti-abortista y ultracatólica. El que no pueda soportar que, de vez en cuando, la presidencia de un parlamento autonómico caiga en manos de una persona de fuertes convicciones católicas que se lo haga mirar un poquito".

Cómo puede formar Gobierno Guardiola en Extremadura

Por su parte, en Extremadura, "como les adelantó ayer COPE, hoy no se va a celebrar la reunión de los populares extremeños, porque Guardiola ha querido tomarse un poco más de tiempo antes de tratar de retomar las conversaciones con Vox. Después de que soltara aquel discurso en el que dio a entender que ella no pensaba tocar a Vox ni con un palo, su último mensaje parece algo más conciliador y en él hace una loa al entendimiento, algo que Vox ha valorado positivamente".

"Que al final es de lo que se trata de entender que cuando no se tiene mayoría absoluta hay que ceder y que el acuerdo que salga de esa cesión no será lo que tú querías, pero será algo en lo que puedas sentirte cómodo. Si quieren que haya gobierno de derechas en Extremadura, Guardiola tendrá que gobernar con Vox, aunque no quería y Vox tendrá que ver si no pide más de lo razonable en un territorio donde el PSOE fue el más votado y donde el PP tiene mucha más representación que ellos", ha apuntado el presentador de 'Herrera en COPE'.

Para concluir, ha apuntado que "Vox debe entender que derogar el sanchismo pasa por transigir con el centroderecha, que son los únicos con los que pueden llevar a cabo esa labor. Miren, a la izquierda, por desgracia, todavía hay que explicarles que los católicos de fuertes convicciones existen y son tan personitas como los demás. Es el reto no de replicar el sanchismo, en la otra orilla ideológica… sino de proponer otro modelo de sociedad que combine convicciones con respeto por el prójimo. Esa sería la mejor manera de dejar atrás el Sanchismo".