El dato que demuestra que la ley de vivienda no va a tener el resultado esperado por el Gobierno: "Lo saben"

El Gobierno tiene nuevos planes para la vivienda en nuestro país. Tal y como te hemos contado en COPE,esta nueva propuesta, que ya cuenta con los apoyos de ERC y Bildu, trae consigo un tope el precio del alquiler de un 3% a partir de 2024, tanto a pequeños como a 'grandes tenedores'. Esta nueva norma traerá consigo varios cambios, por ello, en ‘Herrera en COPE’, el analista económico Marc Vidal ha dado su lectura sobre los posibles efectos que tendrá esta nueva norma.

“Este acuerdo va a extender el límite en la subida de precios de los alquileres, como ya sabemos, hasta el 2024,a pesar de que ellos saben que no funciona, lo cual tiene su cosa” ha apuntado el analista económico en ‘Herrera en COPE’. Vidal ha comentado a COPE que “Ya lo saben porque tienen datos que demuestran que no funcionan” y ha apuntado varias claves. “Resulta que en un año, después de la aplicación del límite del dos por ciento, que es el que tenemos ahora, y que ahora pasará al tres por ciento, pues han desaparecido del mercado el 17 por ciento de las viviendas disponibles para ser alquiladas, y además, han subido los precios un 8’4 por ciento, lo cual es un éxito notable”.

El analista económico, ha explicado el efecto de esta nueva ley en la economía y ha apelado al Gobierno: “Es básico, a menos oferta de cualquier cosa incremento de precios de esa cosa, y esto sirve para plátanos, petróleo y vivienda. Es tremenda la pasión de algunos por el control de precios y la intervención del mercado. Porque no hay evidencia en ningún lugar del sistema solar en el que la limitación de precios haya funcionado sin distorsionar artificialmente la oferta, y la ley tiene tela”.

El anuncio de Sánchez para el alquiler asequible

En relación a esta materia, el Gobierno ha anunciado un plan con el que destinará50.000 viviendas de la Sareb(Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria) para alquiler asequible y buscará que nuestro país tenga un 20 por ciento de vivienda pública. Un punto se aprobará el martes en el Consejo de Ministros. En este sentido, Vidal ha apuntado en COPE que “Estamos en manos de gente que toma decisiones ‘flash’, que buscan el titular rápido, independientemente de su posible en marcha posible o no”.

El analista económico ha añadido en ‘Herrera en COPE’ que la Sareb "acumuló 50.000 millones de tóxicos o activos tóxicos de los bancos, que se tenían que ir drenando en el futuro. La mayoría de esas viviendas están donde ‘pancho perdió la boina’, son promociones sin interés comercial y mayoritariamente no han salido al mercado, y algunas tú decías esta mañana, ni están hechas, llevan 12 años ahí muriéndose de asco. No las quiere nadie y la Sareb lo sabe. Pero ojo, muchas de esas viviendas eran para venta, no para alquiler, por lo que se tendrán que retrasar en el caso de que se pueda".

A su vez, Vidal ha lanzado varias cuestiones: "¿Valen más o menos que la hipoteca del banco malo que las soporta? No lo sabemos. Esa hipoteca pretasada es deuda adquirida, ¿cómo se cubrirá?" También el analista económico ha explicado en ‘Herrera en COPE’ que “Si la banca empieza a contabilizar esos 50.000 pisos a un valor menor al que tiene garantizada la hipoteca que provocó la quiebras en su día el ratio de solvencia de alguna entidad se va a ver afectado. La Sareb no ponía esas viviendas en el mercado para no alterar los balances, pero los que han tenido la idea, saben que los efectos nocivos de algo así, intervención de precios, de formación del mercado, afectación de la banca, tardarán bastante en evidenciarse”.