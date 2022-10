Crean un programa que es capaz de saber cuando un trabajador está harto del trabajo

No es agradable, pero a lo mejor es tu caso. Desde hace mucho tiempo no te sientes bien con tu trabajo, estás harto al nivel mental y emocional, estás hastiado, estás chamuscado. No quemado o irritado, sino chamuscado, pero a fuego lento y completamente desilusionado del trabajo.

En España, más de 30.300 personas dejaron su trabajo de manera voluntaria y comunicaron su dimisión en los 6 primeros meses de este año 2022. Casi 170 personas al día llegaron a su límite de estrés en su trabajo y lo dejaron de forma voluntaria en los primeros seis meses del año. Se trata de una cifra histórica en nuestro país. De hecho, a los expertos esto les recuerda mucho a lo que pasó en Estados Unidos hace ya 2 años, en plena pandemia, la Gran Dimisión. Y es que solo en el mes de abril de 2020, 24 millones de estadounidenses dejaron sus empleos. Esta cifra de renuncias por el síndrome del trabajador quemado o burnout, no se había visto jamás en España, y podría estar convirtiéndose en una nueva tendencia en el mercado laboral español.

Las renuncias voluntarias se dispararon, en los 6 primeros meses de este año, un 110 por ciento, y concretamente abril ha sido el mes que ha registrado la cifra más alta, con casi 5.500 renuncias. Ese mismo mes, España rompía la barrera de los 20 millones de afiliados a la Seguridad Social por primera vez en la historia. Esto significa que al mismo tiempo que el mercado laboral se encamina a un récord, se disparan las dimisiones voluntarias.

Desde el pasado mes de enero, la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera este síndrome como un trastorno ocupacional, lo que significa que está dentro de la Clasificación Internacional de Enfermedades para toda la comunidad internacional, menos para España, que aún no lo ha reconocido.

Es imposible saber cuantos españoles están quemados por su trabajo. Cuando los médicos detectan los síntomas relacionados con este trastorno, asociado con el estrés a largo plazo y ligado con lo laboral, suelen diagnosticar un cuadro de ansiedad o depresión. Pero claro, no todos los españoles con ansiedad o depresión las padecen a causa del trabajo.

Lo que sí están bien definidos son los síntomas. El psiquiatra, Sergio Oliveros, explica que los síntomas son "irritabilidad, empeoramiento drástico de la relación con los demás, intolerancia ante cualquier tipo de frustración de cualquier tarea que requiera un estrés añadido, un trato interpersonal distanciado y frío. La persona se vuelve rutinaria, mecánica y egocéntrica. Puede abusa de sustancias, especialmente de cocaína y de alcohol. Es muy frecuente que realice ausentismo laboral, disminuye su rendimiento laboral. Presenta frecuentes conflictos con las personas cercanas, ya sea en la casa o en el trabajo".

A día de hoy es complicado saber si se trata de un fenómeno más extendido en la actualidad o si siempre ha ocurrido, pero no se hablaba de ello. Sea como fuere, el abuso de la tecnología, la hiperconectividad y, por supuesto, la pandemia que nos ha arrastrado a un estado de incertidumbre y preocupación constante, han hecho el resto. La buena noticia es que el síndrome tarda entre 4 y 8 años en desarrollarse, y se puede revertir y prevenir. Pero, para ello, lo primero que hace falta es reconocerlo, detectarlo. Y es de esto de lo que queremos hablar. Resulta que se ha creado un software que permite detectar cuando un trabajador está chamuscado. El nombre de este software es EMOCIONAL.

¿Cómo funciona? El CEO y cofundador de EMOCIONAL, Pedro José Espinosa, explica que lo que hacen es coger "los patrones de comunicación no verbal, lo que sería la expresión facial o los movimientos de las manos, y otros indicadores. Con todo esto somos capaces de detectar los niveles de estrés y de bienestar emocional de los empleados". "La emoción básica, que es lo que detectamos nosotros, del burnout es el enfado", ha añadido. También comenta que, lo que ellos han visto es que las personas con altas probabilidades de tener sufrir burnout, son personas con mayores niveles de irritabilidad o enfado.

La realización laboral está compuesta por muchos factores. Uno de estos factores sería cuánto nos pagan.Otro es la cantidad de tareas que tenemos versus nuestras capacidades. Porque no es lo mismo estar haciendo el trabajo de uno que estar haciendo el trabajo equivalente al de tres personas. En tercer lugar, hay que tener en cuenta otras variables, como el clima laboral. Es decir, cómo me llevo con mis compañeros.