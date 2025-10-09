Juanma Castaño aplaude la valentía de De Jong al hablar del Villarreal - Barcelona en Miami: "Ojalá más jugadores como él"

Javier Tebas, presidente de La Liga, ha confirmado este miércoles que el sábado 20 de diciembre se jugará en Miami el Villarreal - Barcelona, partido de la 17ª jornada del campeonato liguero.

EFE Lamine Yamal, durante el Barcelona-Villarreal

Una confirmación que llega después de que la UEFA aprobará de manera excepcional la solicitud presentada por la RFEF para que dicho encuentro se jugara en Estados Unidos.

DE JONG RECHAZA QUE EL VILLARREAL - BARCELONA SE JUEGUE EN MIAMI

Y desde Países Bajos llegaba la primera negativa de un futbolista a jugar en Miami. Frenkie de Jong fue preguntado sobre el partido en la rueda de prensa previa al partido que disputa este jueves su selección contra Malta y se mostró muy tajante al respecto.

"No, no me gusta", aseveró. Y añadía seguidamente: "Entiendo a los clubes porque ellos ganan dinero y puedan ampliar su marca en todo el mundo. Pero no lo haría, porque no es bueno para los jugadores".

ZUMAPRESS.com / Cordon Press De Jong atiende a los medios de comunicación en la concentración de Países Bajos

El centrocampista del Barcelona iba más allá y afirmaba: "Siempre nos quejamos del calendario y de la carga de los partidos y esto no es bueno. No es justo jugar en un campo neutral".

Y para finalizar, señaló: "Creo que no están escuchando a los jugadores porque parece que finalmente jugaremos allí".

JUANMA CASTAÑO APLAUDE LA VALENTÍA DE FRENKIE DE JONG

El director de El Partidazo de COPE escuchó las declaraciones del jugador y dijo: "Ojalá haya más jugadores como Frenkie de Jong. Qué capacidad de análisis y además hacerlo desde uno de los lados implicados como es el Barcelona".

Y agregaba: "Hay que tener mucha valentía para decir lo que ha dicho, incluso aludiendo a la competición".

"Ha dicho que iban a jugar como visitantes y ahora lo harán en un campo neutral. Pero no es que vaya a ser neutral el campo, es que el campo va a ser azulgrana porque habrá mucha más gente del Barça", sentenció Juanma Castaño.