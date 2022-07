"Contento porque estoy vivo": así relataba un aficionado del Madrid a Carlos Herrera qué vivió en Saint Denis

La temporada de 'Herrera en COPE' nos ha dejado grandes momentos y que mejor ocasión que el verano para recordarlos. En esta ocasión, echamos la vista atrás a la final de la Champions conquistada por el Madrid en París el 28 de mayo. Un aficionado llamado Javier acudía a la capital francesa a disfrutar del partido, al estado ubicado a las afueras de París, en el barrio de Saint Denis, y lo que él mismo definía a Carlos Herrera fue el "horror" vivido. Este y otros muchos oyentes de 'Herrera en COPE' contaban su testimonio en directo.

"Estoy contento porque estoy vivo"

"Lo de ayer fue un horror", es lo primero que ha querido contar Javier a Carlos Herrera, al que le ha confesado estar "contento", precisamente por seguir con vida tras el asalto masivo de grupos organizados al estadio de Saint Denis donde Real Madrid y Liverpool jugaba la final de Champions. "Yo soy director de seguridad privada y sé de lo que estoy hablando. Es un horror lo que pasaron ayer los aficionados madridistas y creo que los ingleses también", ha explicado haciendo gala de ser buen conocedor de las medidas mínimas de seguridad con las que eventos de este tipo deberían contar.





Javier ha explicado que por las inmediaciones "seguridad privada no había", con la "policía, escondida. Yo pasé por delante de ocho o diez furgones de policía llenos de policías dentro. No había ninguno fuera", ha criticado el español que puedo vivir en primera persona uno de los momentos más bochornosos de la edición de Champions que ya ha terminado.

Atracos en París y un retorno a España complicado

"A mí me atracaron, efectivamente, me robaron el móvil, me robaron todas mis pertenencias, cuando llegué al coche estaba reventado. La policía cuando se lo explicabas se hacían los tontos. No te entiendo, no te entiendo, en inglés", es lo que le decían unos agentes que no daban soluciones a los aficionados de ambos equipos que hasta allí se desplazaron.

El problema, uno más, que se encontró Javier y que fue compartido por más españoles, fue precisamente el de la vuelta a nuestro país: "De vuelta para España intentábamos... claro, teníamos que poner algo en la ventanilla para volver. En todas las gasolineras estaba la cinta americana agotada de la cantidad de personas que iban con el mismo problema", ha relatado ante la oleada criminal que se vivió en Saint Denis.





"Yo decidí dejar el coche, como conocedor de la seguridad, que la zona donde iba a estar la 'fan zone' iba a estar protegida. Pues lo dejé cerca de la 'fan zone' del Madrid, que por cierto era una ratonera", ha detallado un Javier que sobre la zona en la que los aficionados del Madrid podían ha asegurado que era: "Escasa, accesos muy pequeños, los controles inexistentes y lo dejé allí aparcado", ha resumido sobre 'fan zone' y la localización de su coche.

Las calles de Saint Denis y el culpable de todo

"Cuando yo quise volver a mi coche, fui a entrar por una calle y le dije a mi hija: «Hija, vamos a darnos la vuelta que aquí nos despellejan vivos». Y tuvimos que buscar un camino alternativo como si fuéramos un coche para llegar allí", ha relatado Javier, quien no se atrevió a seguir caminando por Saint Denis en la noche del sábado.

"Un horror. Contentos, porque estamos vivos. No nos ha pasado nada y estamos ya de vuelta", ha resumido. Sobre el tema de quién tiene la culpa de lo ocurrido, Javier lo tiene claro: "Echar la culpa a los ingleses, abochornante. La culpa no es de los ingleses. La culpa es de los franceses y del problema que tienen en ese país", ha explicado este oyente de 'Herrera en COPE' en directo.

