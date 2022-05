Clamor contra la vergüenza vivida en Saint Denis: Robos, altercados y decenas de personas colándose

La final de la Liga de Campeones entre el Real Madrid y el Liverpool arrancó con 36 minutos de retraso, según la UEFA por el gran número de aficionados del Liverpool que intentaban entrar sin entrada en el estadio de Saint Denis. La realidad de la que hablan los que allí estuvieron es muy distinta. Decenas de jóvenes de origen francés crearon el caos en los aledaños antes y después del partido con robos, avalanchas con el objetivo de colarse en el estadio y escenas de inseguridad que obligaron a retrasar el encuentro ante la imposibilidad de controlar la situación.

I came across this issue repeatedly as I tried to access the stadium last night. Locals trying to force their way in leading to security closing the gates and keeping out legitimate fans with tickets. Police either didn't know how to deal with it or didn't want to