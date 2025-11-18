La gran virtud que Poli Rincón ensalza del seleccionador Luis de la Fuente: "Por eso, para mí es uno de los tres mejores de la historia"

A pesar de que, en ese momento, España le acababa de marcar el primer gol a Turquía en la tarde-noche del miércoles, en la retransmisión de Tiempo de Juego el comentarista Poli Rincón no dudó en poner en valor el trabajo que hace Luis de la Fuente con los jugadores de la selección española.

"Ayer ya lo dije en El Partidazo", avisó Poli Rincón: "Este entrenador, este seleccionador, a los futbolistas los hace mejores en la selección que sus equipos. Es impresionante cómo rinden", exclamó antes de que Manolo Lama interrumpiera lanzando una broma al director de Tiempo de Juego, Paco González: "Paco lo quiere fichar también para ver si hace mejor a los comentaristas".

En tono más serio, Miguel Ángel Díaz, el informador habitual de la selección española en la Cadena COPE, apoyó el comentario del exinternacional puntualizando que "se habla poco de los méritos de De la Fuente".

Por su parte, Tomás Guasch prefirió recordar con cierta ironía los comentarios que algunos aficionados y periodistas deportivos hicieron sobre Luis de la Fuente cuando fue nombrado como relevo de Luis Enrique Martínez: "Que si era muy normal, que no había entrenado en un club, que era un señor que era un relevo... Pues el pueblo estaba expectante, pero ahora mismo es un tipo absolutamente consolidado", valoró Guasch, a lo que Rincón añadió: "No solo está consolidado, es uno de los tres mejores entrenadores que ha tenido la selección española en toda su historia y gana jugando bien con un fútbol agradable". Y advierte: "Como España gane el Mundial, posiblemente será el mejor".