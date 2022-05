Confidencial Carlos Dávila: el turbulento pasado de Margarita Robles y lo que no sabías del CNI

Carlos Dávila es un periodista experimentado que trae a 'Herrera en COPE' algunos de los detalles confidenciales que solo conocen sus mejores fuentes sobre la actualidad en España. En estos días en los que nuestro país protagoniza su particular película de espías, Dávila ha podido consultar con un confidente que tuvo "enormes" responsabilidades políticas sobre el pasado más desconocido de Margarita Robles y de las maniobras del CNI.

Robles, su pasado y cuándo fiarse o no de tu móvil

Dávila ha podido confirmar los claroscuros en la carrera política de Margarita Robles, además de confirmar a través de sus fuentes las revelaciones sobre los actos pasados del CNI. Un análisis que puedes escuchar en el audio destacado en esta noticia. En el análisis puedes escuchar cómo parece que Margarita Robles estaría ganando la batalla contra Bolaños y Sánchez. Una batalla encarnizada que todavía no se ha cobrado ninguna víctima.

Carlos Dávila, en el fragmento de audio aquí destacado, relata todo lo que ha podido saber gracias a un confidente "que tuvo enormes responsabilidades en Defensa", lo que garantiza un acceso a información privilegiada que pueden escuchar los oyentes de 'Herrera en COPE'. En el audio se puede escuchar cómo no es oro todo lo que reluce en el pasado de Margarita Robles y Dávila recuerda lo que hizo siendo Secretaria de Estado de Interior.

Lo que ocurrió en la época de Rajoy y el papel que tuvo el CNI es parte del análisis de Carlos Dávila, donde sus fuentes son capaces de arrojar nueva luz sobre lo ocurrido en la época en la que gobernaba el Partido Popular en España.

Como curiosidad de lo que se puede escuchar en el audio destacado en esta noticia, el problema de los teléfonos. Cuando alguien adquiere responsabilidades políticas y se le da un teléfono de trabajo debe andarse con cuidado, ya que, como confiesa el confidente a Dávila, él "no los usaba nunca, no me fiaba de ellos". Esta y otras más son algunas de las claves que puedes escuchar en el audio aquí destacado, donde Carlos Dávila realiza un análisis, gracias al acceso a fuentes privilegiadas, sobre todo lo que no sabías de Margarita Robles, el CNI o las escuchas telefónicas: ¿siempre se realizan de forma legal?

