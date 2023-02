Carlos Palencia, director del festival CutreCon: “Hemos rescatado los superhéroes que el cine ha olvidado”

¿Alguna vez has visto una película que por cómo estaba hecha te hizo reír aunque no fuera su propósito? Una que sea rocambolesca, con un argumento algo imposible, unos personajes desastrosos, y unos efectos especiales baratos. Con esta descripción se puede pensar que esa película no va a ir a ninguna parte, pero tienen un gran público, y hasta un festival: CutreCon.

El director de este festival, Carlos Palencia, se ha acercado a los estudios de 'Herrera en COPE' para hacer un balance del gran show que lleva deleitando a los fans 12 años de la “comedia involuntaria”. Este año la temática estrella es la de superhéroes: “Es el género de moda y la gente está muy obsesionada”. Además, ha explicado que han querido “rescatar aquellos superhéroes que el cine ha olvidado y que la gente descubra que no solo molan los de Marvel”.

En las últimas ediciones, el festival ha incluido en su programación una sección oficial a concurso para que compitan las nuevas obras de cine cutre. Todo empezó como un experimento de broma y resulta que han recibido muchos más largometrajes de los que cabía esperar. La próxima edición se celebrará del 31 de enero al 4 de febrero y tendrá como leitmotiv las peores-mejores películas de vampiros.