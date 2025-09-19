Carlos Herrera te cuenta las novedades del caso Santos Cerdán: "Los audios de Koldo son auténticos como la vida misma"

Este viernes 19 de septiembre, Carlos Herrera analiza en 'Herrera en COPE' algunos de los temas más destacados del día.

En concreto, se ha referido sobre "otro ejemplo de doble rasero de cómo el gobierno es extremadamente benevolente consigo mismo cuando mete la pata. Ha tenido que leerse alguien en profundidad la memoria anual de la Fiscalía para descubrir la enésima metedura de pata de este gobierno de incapaces, que deja a las mujeres, a las víctimas del maltrato, a los pies de los caballos".

De este modo, denuncia que, "en materia de feminismo, este gobierno es un meme. Solamente si hablamos de la ley del “solo sí es sí”, que aprobaron por pura soberbia y que hicieron las taradas de la banda de la tarta de Irene Montero y compañía. Mire que había advertencias de los expertos. Esa ley dejó libertad antes de tiempo a más de un centenar de agresores sexuales y redujo la pena a más de 1.200".

Los audios de Koldo que incriminan a Santos Cerdán son auténticos como la vida misma" Carlos Herrera

El comunicador también se ha referido a las novedades en el caso de Santos Cerdán. Afirma que "los audios de Koldo García que incriminan a Santos Cerdán son auténticos como la vida misma. Así lo han dictaminado los forenses de la Guardia Civil. Ni fueron creados de forma artificial, ni tuvieron cortes de edición".

herrera, sobre la REUNIÓN DE SÁNCHEZ CON EL CANCILLER ALEMÁN

Prosigue su reflexión asegurando que "a Cerdán el juez le ha confirmado que va a seguir en la cárcel porque existe riesgo de destrucción de pruebas. El problema para Cerdán es que se le acusa de tener un papel preeminente en una organización criminal, y su esperanza es que antes de Navidad se acabe el plazo límite de prisión provisional que le va a obligar a dejarlo en libertad. Se prevé que no hará falta agotar ese plazo: podría salir a lo mejor de la cárcel antes de fin de año".

Por último, sobre la visita del canciller alemán a España, afirma Herrera que "es interesante escuchar, aunque empezó tarde, casi con suspense".

