Carlos Herrera presume de la tarea que Risto Mejide quiere dejar de hacer: "A punto de ponerse cofia"

El publicista y presentador de televisión Risto Mejide ha confesado en el podcast 'Cariño, ¿pero qué dices?', que siempre que puede se escaquea de cambiarle los pañales a su hija Roma, porque considera que es una actividad que no tiene ningún tipo de valor añadido. Según la opinión de Mejide cambiar los pañales de su hija no tiene ningún beneficio o recompensa para él. En concreto, ha dicho: "Mi hija no me lo agradecerá cuando sea mayor". Estas palabras ya han provocado el debate en la calle y, como no puede ser de otra manera, en 'Herrera en COPE'.

Carlos Herrera y el número de pañales que cambió

Carlos Herrera es el comunicador líder del 'prime time' de la radio en España. Desde los micrófonos de COPE, cada día, se le puede escuchar haciendo el mejor análisis político, la crítica más certera a las medidas que el Gobierno impulsa e incluso atendiendo a los oyentes y fósforos que llaman en directo. Lo que muchos no pueden llegar a imaginar, a vislumbrar, es al mismo Herrera haciendo algo tan cotidiano como cambiar unos pañales.

"La respuesta es sí", ha contestado un orgulloso Carlos Herrera ante la pregunta formulada en 'Herrera en COPE' sobre si los integrantes del programa habían cambiado pañales o no en las respectivas crianzas de los hijos. Alberto Herrera, la otra parte implicada en este intercambio de pañales, ha querido preguntarle a su padre sobre el asunto, sorprendido: "¿Tú me cambiaste muchos pañales?".

Carlos Herrera ha querido insistir en su labor como padre y el cuidado de sus hijos: "Yo cambié pañales tuyos y de tu hermana", le ha respondido en directo a Alberto Herrera, sin olvidar la mención a su hermana, Rocío Crusset. En ese momento, muchos de los colaboradores del programa han empezado, incrédulos, a hacerle preguntas a Herrera (padre).





"¿Cuántos, Carlos?", le ha espetado María José Navarro. Las risas del resto de colaboradores han sido sonoras, mientras que Carlos se ha limitado a confirmarse en su discurso: "Muchos, muchos". Tanto ha sido así que Caros Herrera, ya al final de la tertulia, monopolizada por la polémica de los pañales, ha querido rematar su intervención: "No sé, yo he cambiado muchos pañales a lo largo de mi vida y no me ha pasado nada".

De nuevo, los colaboradores de 'Herrera en COPE' se han mostrado sorprendidos y José Antonio Naranjo le ha dicho al líder: "Te estás viniendo arriba por momentos", comentario al que Mari Jose añadía: "A punto de ponerse cofia". Pero, de nuevo, era Alberto Herrera el que mejor información podía arrojar sobre tan complejo asunto:

"He recibido un mensaje de mi madre... no sabía dónde estaba el botón para hacer funcionar a un hijo, así que, eso de poner pañales", ha leído Alberto de otra buena fuente que conoce de primera mano cómo fue la paternidad ejercida por Carlos Herrera. El director del programa ha terminado por asegurar: "Sí que es verdad, lo he hecho y además con mucho gusto", tras lo que Navarro ha añadido: "Con gusto dice..."

¿Levantarte de madrugada o cambiar pañales?

Otro de los temas que ha sobrevolado la tertulia ha sido por la preferencia entre levantarse en plena noche en atención del vástago que llora o cambiarle un pañal al que se hace sus necesidades. "Bueno, levantarte si tú eres de los que crees que te tienes que levantar porque un hijo llora", ha querido matizar Carlos Herrera, desmarcándose de la disyuntiva.

"Había cabritos, como yo, que lloraban horas seguidas", ha añadido Herrera, al que le ha interpelado Alberto: "¿Así me dejaban?", a lo que Carlos le ha corregido: " No, no, he dicho yo. Tu abuelo entraba en desesperación. Más de una vez fue sorprendido con las manos en mi cuello, a punto del estrangulamiento", ha contado recordando un episodio de su más tierna infancia.